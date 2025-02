Dead Fish e Algohits lançam coleção exclusiva do álbum 'Zero e Um' - (crédito: Divulgação)

Zero e Um, o álbum do Dead Fish que se tornou um verdadeiro clássico do cenário hardcore brasileiro, completou 20 anos em abril de 2024 e até hoje é cultuado entre os fãs da banda com as icônicas faixas Queda Livre, Urgência e Você.

Para celebrar este marco, o Dead Fish celebrou este trabalho de estúdio com uma turnê comemorativa no fim do ano passado, com um setlist especial e a Algohits, produtora e distribuidora do merchandising oficial da banda, elaborou uma coleção exclusiva de camisetas temáticas do disco.

E para as estampas ficarem à altura de tamanha importância de Zero e Um, três grandes ilustradores foram convidados a dedo para desenvolver desenhos das principais músicas do trabalho: Jonas Santos, Arthur Traldi, Wagner Loud (ou LOUD). Eles foram escolhidos para assinarem as estampas desse drop exclusivo, que contou com seis camisetas exclusivas, vendidas no site da Algohits e nos shows do Dead Fish.

“É uma honra enorme para a Algohits estar presente nesse projeto tão importante que são os 20 anos de um clássico do hardcore nacional, o Zero e Um do Dead Fish”, revela Moises Bekerma, CEO da Algohits. “A nossa preocupação e atenção ao merch está presente em todos os mínimos detalhes, desde a confecção dos modelos, escolha de tecidos, passando pelo tingimento e pré-encolhimento, modelagem, corte, costura, estamparia e acabamento, e para esse drop não seria diferente.”

Dead Fish: Faixa a faixa, estampa a estampa

A Faixa Há Urgência foi uma das músicas da obra escolhidas para serem representadas em desenho, de autoria de Arthur Traldi. Essa estampa conversa muito com a própria concepção do Zero e Um, em 2003, em que o vocalista Rodrigo Lima enxerga que era só o começo de algo muito maior que estava por vir. Pensando nessa representação visual, o ilustrador trouxe um sol nascendo em meio à catástrofe, equilibrando as temperaturas de cores de uma forma que ainda trouxesse um olhar positivo em meio ao desastre, além de detalhes bem pensados como os números zero e um jogados aos escombros.

“A gente conseguiu pensar na representação visual do sol nascendo em meio à catástrofe, aos escombros", observa Arthur Traldi. "Nessa ilustra tem um zero e um jogado, quebrados ali na frente; um sol inspirado em sóis místicos; algumas bandeiras da América Latina; e esse sol traz a coloração, a estampa é sóbria, mas o sol traz uma coloração bem quente, essa positividade, esse olhar otimista, essa coisa quase… bem presente em obras tipo o Fallout, que traz essa satirização do olhar positivo em meio ao desastre”.

Já as faixas Queda Livre, Bem Vindo ao Clube e Você ficaram por conta de Jonas Santos traduzir para a ilustração. A primeira acabou resultando numa estampa que conversa muito bem com a autoreflexão, colocada na própria letra. Aqui temos uma história contada em quatro quadros, trazendo um verso da canção para cada um deles. O cenário escolhido foi a chuvosa e cinza cidade de São Paulo, que já traz um sentimento melancólico e introspectivo para qualquer história.

Aqui a ilustração conta a história de um rapaz que saiu para pensar na própria existência, mas que a cada passo dado, seu corpo afunda em suas reflexões. A conclusão final é sobre encarar seus demônios de frente, e como insistir em ignorá-los acaba atrasando todo o processo.

“Por mais que pareça que você está se afundando, você está mais perto de resolver seus problemas”, explica Jonas Santos.

Outro desenho assinado por Jonas Santos para a coleção de Zero e Um foi para a clássica e super amada pelos fãs, Bem vindo ao clube: “No meio do caminho a gente descobriu que essa música é bem pessoal para o Rodrigo, principalmente”, comentou o artista.

Segundo ele, a ilustração aborda o momento em que o vocalista fundou um partido político junto a outros dois colegas. No meio do caminho, o projeto acabou se rachando, e é por isso que essa estampa é tão rica de detalhes e referências à letra e, sobretudo, à época que a história é contada.

A ilustração brinca com esse humor satírico com o fim do mundo, trazendo uma linguagem de opostos entre a turbulência da catástrofe, representada aqui pela ampulheta, e a tranquilidade e calmaria diante do fim do mundo, sob a representação da figura do cachorro. São diversos elementos presentes nessa ilustração que funcionam como easter eggs: a areia da ampulheta formando o mapa da América Latina, trazendo aqui a força do povo; a simbologia do cachorro pincelando a ideia existencialista e niilista da época desse partido político; as setas que formam uma bússola a fim de representar a dúvida sobre algum retorno do que está por vir e a frase “Bem-vindo ao clube! Celebrar o fim, seja feliz!”, para fechar essa ilustração com chave de ouro.

Já para Você, o ilustrador descreve o desenho como “um humor meio sarcástico”, já que “quem ouve a música saca que o cara tá falando uma história, de alguém lutando por alguém sendo que na última frase é sobre dinheiro.”

O Dead Fish tem o dom de cartadas finais poderosas em cada uma de suas músicas, e para Você não poderia ser diferente. Enquanto na letra dá-se a impressão de contar uma história, o verso final traz essa revelação de que tudo não é o que parece ser - é sobre dinheiro, no fim das contas. Isso aqui foi representado na ilustração pelo porquinho no meio da armadilha, de uma forma que traduza o sarcasmo dos versos para o desenho, sem falar o que ele dizia ser o tempo inteiro.

Já o ilustrador LOUD assinou o pôster oficial da comunicação dos shows comemorativos da banda, que também acabou virando uma estampa na coleção do merch: “Esse disco é um marco do hardcore sul-americano e um dos meus favorito”, contou ele no Instagram, ao revelar a ilustração.

Além disso, o artista também foi responsável pelo desenho da canção Zero e Um, outro clássico do disco e a mais diferente de toda a coleção. “Foi uma ideia de alienação pelas telas e pelo consumo. Tentei colocar em uma imagem como a gente se aliena e se mantém ocupado o dia todo, ouvindo, falando e vendo por telas de computador e televisores”, revela ele, referindo-se ao robô ao redor de várias telas.

E concluiu: “Uma pessoa ao centro que não sabemos se é homem ou mulher mas que está interligada em tudo o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não está interligada em nada, perdida no meio de tanta informação desnecessária."

A coleção comemorativa de Zero e Um do Dead Fish, está disponível por meio do site oficial da Algohits e nos shows da banda por todo o país. As peças são limitadas.