Érika Martns celebra 25 anos do álbum de estreia da Penélope em São Paulo

Em comemoração aos 25 anos do icônico álbum Mi Casa Su Casa, que selou a estreia da banda Penélope, a cantora Érika Martins e sua banda sobem ao palco do Blue Note São Paulo para uma celebração repleta de emoção, nostalgia e, claro, muito rock. Após o sucesso do show histórico no Rock in Rio 2024, a banda revive seu legado com um repertório que marcou gerações e embala até hoje a memória afetiva de fãs por todo o Brasil com uma apresentação especial no dia 7 de março.

Os ingressos, que custam entre R$ 60 e R$ 120, já estão disponíveis na Eventim.



Formada no final dos anos 1990 em Salvador, Penélope conquistou seu lugar no cenário musical brasileiro com uma mistura única de rock leve e letras poderosas que deram voz ao universo feminino.

Hits como Holiday e Namorinho de Portão alcançaram o topo das paradas e imortalizaram o som da banda, enquanto Érika Martins fez história com colaborações de peso, como A Mais Pedida, com Raimundos, e sua versão de Inbetween Days, do The Cure, autorizada pelo próprio Robert Smith.

Agora, com a energia renovada e acompanhada de participações especiais de antigos membros da banda, Érika Martins promete um show para reviver momentos icônicos e celebrar sua história com os fãs.