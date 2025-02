Filme sobre Raul Seixas é selecionado para o 'Series Mania'

A série original Raul Seixas: Eu Sou, da plataforma de streaming Globoplay, ainda inédita no Brasil, terá sua primeira exibição mundial durante o Series Mania, um dos maiores festivais internacionais dedicado a séries, que acontece de 21 a 28 de março, em Lille, na França.

A produção é a primeira obra brasileira a ser selecionada para o International Panorama Competition e vai disputar os prêmios de Melhor Série, Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Student Award, com produções de países como Irã, Espanha, Bélgica e Noruega.



“Para nós, do Globoplay, é motivo de muito orgulho ter a primeira série brasileira selecionada para o Series Mania, um dos festivais mais respeitados do mundo. O anúncio chega ao mesmo tempo em que temos Reencarne fazendo sua estreia mundial no Berlinale e enquanto esquentamos nossa torcida pelo nosso filme ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar", ressalta Alex Medeiros, Head de Dramaturgia, Documentários e Filmes dos Originais Globoplay.

Isso mostra a força dos nossos conteúdos originais e a capacidade que as nossas histórias brasileiras têm de viajar pelo mundo. Também é importante ressaltar que ‘Raul Seixas: Eu Sou’ é mais uma parceria do Globoplay com a O2 Filmes, produtora referência de qualidade artística no mercado há mais de 30 anos”, complementa.



Protagonizada por Ravel Andrade, Raul Seixas: Eu Sou é uma homenagem ao icônico cantor e compositor brasileiro. Explorando suas influências culturais, políticas e espirituais, a obra reflete a complexidade e genialidade do artista, suas lutas internas com vícios e sua busca constante por autenticidade e liberdade de expressão. As relações pessoais são trazidas em profundidade, mostrando a complexidade de seu caráter e as influências mútuas em sua vida e obra.

A série é criada por Paulo Morelli e dirigida por Paulo com Pedro Morelli, com produção da O2 Filmes. O elenco conta com nomes como João Pedro Zappa, Amanda Grimaldi, Carol Abras, Julia Stockler, Chandelly Braz, Cyria Coentro e participação especial de Julio Andrade.