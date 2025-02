Warner renova acordos de licenciamento de seu catálogo com Spotify e Amazon

A Warner Music Group, uma das maiores empresas musicais do planeta e proprietária de lendários selos como a Atlantic Records, Parlophone Records, Reprise Records, Warner Records e Elektra Records, renovou seus acordos de licenciamentos com as plataformas de streaming Spotify e Amazon.

O foco da renovação de licenciamento com as referidas plataformas digitais é aumentar sua presença na indústria musical.

“Nossos objetivos são claros: aumentar nossa fatia do bolo, ou seja, participação de mercado; aumentar o bolo em si aumentando o valor da música; e nos tornar mais eficientes, proporcionando maior fluxo de caixa, tanto para reinvestimento quanto para retorno aos acionistas", explicou Robert Kyncl, CEO da Warner Music Group, durante uma teleconferência sobre os lucros trimestrais da empresa.

Além disso, Kyncl também informou que a Warner Music adquiriu uma participação controladora na empresa de catálogos musicais Tempo Music. Estima-se que a operação tenha custado US$ 450 milhões (algo em torno de R$ 2,6 bilhões no câmbio atual).

A Tempo Music é a casa discográfica de artistas como Tyler Joseph (do Twenty One Pilots), Wiz Khalifa, Jonas Brothers e Korn.

As renovações de contratos da WMG também incluíram novos acordos com a Warner Chappell nos EUA, o braço de publicação da empresa.

“Ter mais controle sobre o catálogo e, obviamente, sobre a propriedade, é sempre o melhor porque você pode se concentrar em todos os tipos de expansões de direitos, estratégias de monetização de direitos que talvez não consiga se não tiver controle total, pois precisa obter permissão”, disse Kyncl aos analistas presentes na conferência da Warner.

Entre as estratégias da Warner Music para 2025, está a área de Superfãs, a qual Kyncl observa que ainda é um "campo verde" na indústria. Ou seja, pouco explorada.

“É uma área que não foi descoberta, o que é uma coisa boa, certo? É um campo verde para todos”, observa Robert Kyncl. “O que sabemos é que há muitas pessoas… [que são] extremamente apaixonadas por um certo número de artistas, e estão dispostas a gastar muito dinheiro para participar de experiências presenciais, comprar mercadorias, comprar todos os tipos de experiências e interagir com os artistas. Então sabemos que o engajamento está lá.”

A Warner Music já havia anunciado planos para desenvolver o seu próprio aplicativo para "conectar os artistas de seu catálogo com os superfãs", mas este assunto não foi colocado à mesa durante a conferência, como o cronograma de lançamento do programa.

A Warner Music Group é um dos grandes grupos de música gravada no mundo atualmente, ao lado da Universal Music, Sony Music Entertainment e BMG. Em seu cast estão grandes artistas como Coldplay, Iron Maiden, David Guetta, Green Day, Neil Young, Dua Lipa, Pet Shop Boys, Gorillaz, Linkin Park, Brandi Carlile, Bruno Mars, Ed Sheeran, James Blunt, entre muitos outros.