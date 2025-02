A Deezer revelou os artistas mais ouvidos de 2024 no gênero Pagode. O levantamento, parte do My Deezer Year, oferece um panorama do consumo musical que movimentou milhões de streams e playlists ao longo do ano.

No Pop, Ludmilla lidera o ranking com Luísa Sonza e Anitta compondo o TOP 3 – seguidas por Taylor Swift, The Weeknd e Beyoncé, evidenciando o sucesso nacional dentro da plataforma e entre os fãs brasileiros.

Já no ranking dos artistas de pagode mais ouvidos deste ano, o destaque ficou para Sorriso Maroto, que ocupa o primeiro lugar seguido pelo Grupo Menos É Mais e Ferrugem.

O My Deezer Year, já disponível, é um recurso da plataforma, que oferece aos usuários uma visão personalizada de seu ano musical, destacando suas músicas, artistas, álbuns e gêneros mais ouvidos ao longo de 2024. Além das informações personalizadas de cada usuário, a plataforma também revela dados de performance gerais da plataforma

Confira os 10 artistas de pagode mais ouvidos da Deezer em 2024:

1.Sorriso Maroto

2.Grupo Menos É Mais

3.Ferrugem

4.Thiaguinho

5.Dilsinho

6.Péricles

7.Turma do Pagode

8.Belo

9.Grupo Revelação

10.Di Propósito