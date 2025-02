Confira quais foram as turnês mais lucrativas de 2024

A Poolstar divulgou uma lista que reúne as turnês mais lucrativas de 2024 e aqui vamos falar de 10 delas.

No topo do ranking está a badalada The Eras Tour da popstar Taylor Swift, que rendeu à cantora mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões no câmbio atual), marcando um recorde histórico na indústria musical.

Taylor Swift realizou 80 shows em 2024, vendendo mais de 10 milhões de ingressos. Ela é seguida pela banda britânica Coldplay, que lucrou mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,4 bilhões) com a grandiosa Music Of Spheres Tour, batendo um recorde mundial de 10,3 milhões de ingressos vendidos.

Na terceira posição está a estrela pop P!nk, que vendeu mais de US$ 367 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) com a série de shows da Summer Carnival Tour.

Confira as 10 turnês internacionais mais lucrativas de 2024:

1. Taylor Swift - US$ 1.043.421.552

2. Coldplay - US$ 421.713.321

3. P!NK - US$ 367.303.699

4 . Luis Miguel - US$ 261.521.187

5. Bruce Springsteen & The E Street Band - US$ 251.296.432

6. The Rolling Stones - US$ 235.007.193

7. Bad Bunny - US$ 210.903.805

8. Zach Bryan - US$ 199.163.147

9. Metallica - US$ 179.373.637

10. Madonna - US$ 178.816.424