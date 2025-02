O processo de uma iniciativa sobre discos de vinil que resultou em processo

O site popular Internet Archive despertou a ira de gravadoras com o seu novo projeto Great 78 Project, que foi idealizado para digitalizar discos de vinil antigos de 78 rpm para os novos ouvintes do século 21.

De acordo com o Music Ally, grandes gravadoras como a Universal Music e a Sony Music, foram contrárias à ideia e processaram o Internet Archive por violação de direitos autorais em agosto de 2023.

O projeto inclui mais de 400 mil gravações em seu catálogo.

Contudo, o Internet Archive conquistou o apoio de mais de 600 músicos que defendem o Great 78 Project. Uma carta assinada pelos artistas Tegan and Sara, Amanda Palmer, Deerhoof, Kathleen Hanna e Yacht foi publicada no site de apoio à causa, Save the Archive.

Nela há a mensagem: “A indústria musical tem um imperativo moral de manter sua história arquivada, mas não podemos confiar que ela o fará. Discos antigos estão caindo aos pedaços e, sem a preservação digital adequada, eles desaparecerão para sempre”.

O Save the Archive alerta que tantos os artistas quanto às gravadoras - estas, que estão processando o projeto - deveriam apoiar e não processar o Internet Archive pela iniciativa.

"É hora de apoiar a preservação musical sem fins lucrativos para garantir que nossa música e nossas histórias não sejam perdidas para a história", diz a carta, pedindo “ações imediatas e sustentadas para proteger o futuro dos artistas e a preservação de longo prazo de suas obras”.

É natural que esse movimento possa desencadear uma debate neste século sobre como essas antigas gravações podem ter sua preservação e disponibilização para as novas gerações, como forma de perpetuá-las. Porém, essa batalha entre a Internet Archives e as gravadoras promete ser árdua: no processo contra o projeto, as empresas criticam a iniciativa como uma "tentativa de defender seu roubo em massa de gerações de música sob o pretexto de 'preservação e pesquisa', mas isso é uma cortina de fumaça”, acusando os réus de "uma longa história de oposição, luta e ignorância da lei de direitos autorais, proclamando que seu fanatismo serve ao bem público”.