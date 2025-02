Casio apresenta novos modelos de piano em evento especial em São Paulo

Em um grande evento realizado em São Paulo na última sexta-feira (21), a lendária marca Casio, uma das líderes em instrumentos musicais, promoveu o lançamento de mais dois novos modelos de piano digital deu sua linha Celviano. A apresentação aconteceu na Flagship Shop da marca na Made in Brazil.

Na ocasião, vários profissionais realizaram suas demonstrações frente aos novos modelos da linha Celviano: os pianos AP-300 e AP-5200, onde a Casio realizou um trabalho de design diferenciado. Além de jornalistas da imprensa especializada, o evento também contou com a presença do cantor gospel Ton Carfi, que emprestou sua voz para a performance de uma canção, enquanto era acompanhado por um pianista a bordo de um dos novos modelos de piano da marca japonesa.

Os pianos AP-300 e AP-5200, segundo a Casio, chegam com uma proposta voltada para a inovação no aprendizado da música clássica, com tecnologias avanças de acústica e a já notória fonte sonora dos modelos Celviano.

Ambos os modelos vêm com o adaptador de áudio e MIDI sem fio WU-BT10, que permite a conectividade Bluetooth para uso com dispositivos inteligentes. Possui conexão com o aplicativo Casio Music Space dedicado, permitindo que o usuário alterne facilmente entre diferentes tons e ajuste várias outras configurações. Desta forma, permite diversão durante o aprendizado, usando o sistema de áudio integrado e de alta qualidade.

O lançamento contou com a presença de músicos renomados, como Clerberson Horsth, tecladista do Roupa Nova, além dos embaixadores da marca, Thiago Mineiro e Orlan Charles e representantes de instituições de música, estudantes, professores, jornalistas e influenciadores digitais.

Todos os convidados também puderam explorar de perto os novos modelos e interagir com a tecnologia exclusiva da linha Celviano com direito a uma jam session.

O evento teve início com o discurso de abertura de Samuel Cimirro, diretor executivo da Casio e de Koji Takahashi, presidente da Casio Brasil, que deram as boas-vindas e convidaram a todos a curtirem a festa e testarem os novos produtos: “Este lançamento foi pensado para as pessoas se sentirem em casa, para sentirem como o instrumento conversa com elas, com as suas casas e com as suas famílias”, destacou Cimirro.

“Reforçamos nosso compromisso com a inovação e acessibilidade na música clássica. A linha Celviano une tecnologia de ponta e design pensado para transformar a experiência do aprendizado musical em algo simples, funcional e sofisticado. A linha vem para unir tradição e inovação, mantendo a identidade clássica e contribuindo para o desenvolvimento educacional,” complementou Koji Takahashi, presidente da Casio Brasil.

O posicionamento da Casio no mercado de música se traduz no Sound For Style, que propõe trazer a música para o estilo de vida de cada indivíduo: “Com esse statement, queremos motivar o usuário a se aproximar da música, estuda-la e praticar um instrumento. Temos um papel social de levar música para mais pessoas e transformar vidas através dela”, finalizou o diretor comercial.