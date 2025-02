DAY LIMNS inicia nova fase com show acústico 'A Beleza do Caos' em SP - (crédito: Alexandre Vianna)

A cantora e compositora DAY LIMNS subirá ao palco da Casa Natura Musical, em São Paulo, no dia 6 de abril, para uma apresentação especial, marcando o início de uma nova fase em sua carreira.

O show A Beleza do Caos, com formato intimista e acústico, promete uma experiência única, aproximando ainda mais a artista de seu público. Um dos destaques desta apresentação é a setlist colaborativa, construída em conjunto com os fãs, reforçando a conexão genuína que DAY mantém com seu público desde o início de sua trajetória.

Os ingressos, que custam entre R$ 30 e R$ 200, já estão disponíveis no site da Sympla.



Após conquistar o Brasil em 2017 ao chegar à final do The Voice Brasil, Day Limns rapidamente se destacou no cenário musical por sua voz potente e autenticidade artística. Seu mentor no programa, Lulu Santos, afirmou na época que ela estava “pronta” para o sucesso, uma profecia que se concretizou ao longo dos anos.

Em outubro de 2024, DAY lançou o single Profeta uma homenagem a essa previsão e ao relacionamento significativo com seu mentor. A música reflete sobre sua jornada desde o reality show e simboliza um retorno às suas raízes musicais.

“Desde o começo da minha carreira, sempre fiz questão de construir essa relação direta e verdadeira com quem acompanha meu trabalho. Esse show é mais uma forma de retribuir esse carinho, trazendo um repertório que tem a ver comigo, mas que também reflete a história e os sentimentos de quem caminha ao meu lado”, afirma DAY.

Nos últimos anos, a artista lançou trabalhos marcantes que evidenciam sua versatilidade e profundidade musical. Em novembro de 2023, DAY apresentou o álbum VÊNUSnetuno, uma obra que explora a dualidade entre razão e emoção, tecnologia e natureza. O título, com a escrita propositalmente desequilibrada, reflete o momento de conflito interno vivido pela cantora durante sua criação. A sonoridade do álbum é marcada por uma estética densa e influências do rock, simbolizando uma fase de libertação e transformação pessoal.

Dando continuidade a essa jornada artística, em novembro de 2024, DAY lançou o EP VÊNUSNETUNO II. Este trabalho aprofunda as temáticas apresentadas no álbum anterior, trazendo uma sonoridade ainda mais madura e experimental. Com faixas que transitam entre o pop, rock e elementos eletrônicos, o EP reflete o constante amadurecimento e a busca por inovação da artista. O disco consolida a identidade musical de DAY LIMNS, mostrando sua capacidade de se reinventar e surpreender o público a cada novo projeto.

Além de sua carreira solo, DAY LIMNS é reconhecida por suas colaborações de sucesso com diversos artistas. Ela já trabalhou com nomes como Vitão, Luccas Carlos, Weks, Konai e CMK. Como compositora, contribuiu para hits do pop nacional, incluindo Complicado (Vitão feat. Anitta) e Não Perco Meu Tempo (Anitta).

No álbum Doce 22 de Luísa Sonza, DAY co-escreveu quatro faixas: 2000 s2, Anaconda, Penhasco e Caos/Flor.

A apresentação em São Paulo será uma oportunidade única para os fãs vivenciarem de perto a intensidade e a emoção que caracterizam as performances de DAY LIMNS. O formato acústico e a proximidade do público prometem uma noite inesquecível, celebrando a música e a conexão entre artista e audiência.

DAY LIMNS | A Beleza do Caos

Data: 6 de abril – domingo

Horário:

Abertura da Casa: 17h30

Show – 19h

Classificação: 16 anos



Casa Natura Musical: Rua Artur de Azevedo 2134 – Pinheiros, São Paulo