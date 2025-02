Bullet Bane e a sonoridade densa na inédita 'O Que Você Faria?'

Depois do sucesso de crítica do álbum ART.FICIAL de 2024, a banda paulistana Bullet Bane inaugura a nova fase com a inédita O Que Você Faria?. Com lançamento programado para esta quinta-feira (27), às 21h, a faixa chega como um símbolo de mudança e propõe uma reflexão sobre o passado e as decisões que moldam a identidade de cada um.

Produzida pelos integrantes, a música aprofunda o lado mais pesado e intenso do grupo: “Ela representa bem o nosso novo caminho. Assim como todos os discos e momentos da banda, sempre exploramos e apostamos em novos horizontes musicais. Dessa vez revisitamos ainda mais a parte pesada e densa da banda. Foi uma mistura muito legal de criar”, afirma a banda.

A letra aborda a inquietação gerada pelo tempo e as consequências das escolhas. O questionamento sobre mudar (ou não) o passado está presente, reforçando a sensação de cobrança constante que muitos enfrentam.

“Hoje em dia todo mundo tem algum grau de ansiedade, um milhão de vozes perguntando tudo ao mesmo tempo, se cobrando, tentando adivinhar o futuro, querendo mudar o passado, e assim como toda arte sendo instrumento de transformação, dessa vez eu quero deixar a pergunta: se você pudesse, voltaria atrás e mudaria algo que fez? Ou se tudo o que você viveu, faz parte de quem você é agora”, pontuaram.

Mudança é a chave

A música ganha um videoclipe dirigido por Bianca Souza, com produção da Virtude. A filmagem ocorreu em uma oficina de caminhões de mudança, onde as cenas se passam dentro das caçambas, repletas de caixas e objetos descartados. O cenário simboliza a transformação e o peso do passado que muitos carregam.

Primeira amostra do álbum que irá suceder ART.FICIAL, o single inicia a nova fase da Bullet Bane e reforça a identidade da banda e sua disposição em explorar novas sonoridades.

Sobre o Bullet Bane

Bullet Bane é uma banda de rock alternativo formada por Arthur Mutanen (vocal), Danilo Souza (guitarra), Fernando Uehara (guitarra), Rafael Goldin (baixo) e Renan Garcia (bateria). O grupo lançou seu sexto álbum de estúdio, ART.FICIAL, no ano passado e rodou o Brasil com uma turnê que impactou o cenário rock nacional com a perfeita combinação entre música e experiências visuais.

Em sua trajetória, o grupo já coleciona mais de 10 trabalhos autorais lançados, entre álbuns, EP's e splits, além de registros ao vivo. A banda, que já realizou diversas turnês e passou por quase todos os estados brasileiros, se apresentou no maior festival musical do planeta, o Rock In Rio, como atração do Palco Supernova em 2019.