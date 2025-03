O novo e elogiado álbum de LISA que dá início à sua carreira solo

A popstar LISA lançou seu tão aguardado primeiro álbum solo completo, Alter Ego, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music. O disco de 15 faixas inclui seu recente single Born Again, com participação de Doja Cat e RAYE, que marcou o primeiro lançamento da artista em 2025.

Born Again estreou na Billboard Hot 100 e foi a música mais adicionada nas rádios TOP 40 dos EUA após o lançamento

Junto com o single, as três superestrelas globais lançaram um videoclipe oficial dirigido por Bardia Zeinali (Sabrina Carpenter, Tate McRae, Kacey Musgraves), que estreou em 1º lugar no Daily Top Music Videos do YouTube mundialmente e em 5º lugar nos EUA.

No lançamento, a Harper’s Bazaar elogiou: "Estamos apenas nas primeiras semanas de 2025, mas já encontramos o hino de empoderamento feminino que tocaremos o ano todo".

Além de Doja Cat e RAYE, o álbum traz novas colaborações marcantes e cheias de energia com Tyla, Megan Thee Stallion e Future.

O projeto também inclui os singles lançados anteriormente, New Woman (feat. Rosalía), Moonlit Floor e Rockstar – este último estreando 1º lugar no Billboard Global Ex. US e 4º lugar no Billboard Global 200.

New Woman ainda rendeu a LISA o prestigiado prêmio de Melhor K-Pop no MTV VMA, tornando-a a primeira artista solo a vencer essa categoria mais de uma vez.

Em Alter Ego, LISA incorpora cinco personagens, cada um representando uma personalidade única. Eles são simbolizados pelos cinco pontos de uma estrela, que se tornou um elemento-chave da campanha. A artista deu a primeira dica sobre esses personagens no anúncio do álbum, em novembro, e, desde então, tem revelado mais detalhes, gerando grande expectativa entre os fãs.

Os cinco personagens foram oficialmente apresentados, e cada um tem uma faixa correspondente no álbum que reflete seu próprio ego: Roxi (Rockstar), Sunni (Moonlit Floor (Kiss Me)), Kiki (New Woman feat. Rosalía), Vixi (FXCK UP THE WORLD) e Speedi (Lifestyle).



Confira o conteúdo completo do álbum de estreia de LISA e ouça-o abaixo:

1.Born Again ft. Doja Cat & RAYE

2.Rockstar

3.Elastigirl

4.Thunder

5.New Woman feat. ROSALÍA

6.FXCK UP THE WORLD ft. Future

7.Rapunzel ft. Megan Thee Stallion

8.Moonlit Floor (Kiss Me)

9.When I’m With You ft. Tyla

10.BADGRRRL

11.Lifestyle

12.Chill

13.Dream