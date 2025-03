Cynthia Erivo: 'Replay' marca seu primeiro lançamento solo em 4 anos

A cantora Cynthia Erivo lançou na última nesta sexta-feira (28) sua inédita faixa Replay, que já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music, via Verve Records e Republic Records. Ela co-escreveu a música com Justin Tranter (Selena Gomez, Chappell Roan, Lady Gaga), e esse é seu primeiro lançamento solo desde 2021.

A faixa é construída sobre as inigualáveis harmonias vocais de Cynthia Erivo, com múltiplas camadas de sua voz combinadas em um som tão impressionante quanto único. Cynthia imediatamente prende o ouvinte com uma performance vocal vulnerável, mas vibrante, ao se abrir com uma confissão: "Sou um trabalho constante em progresso, e não consigo manter os medos afastados".

Processando a turbulência emocional em voz alta, seu refrão cantável se torna um ciclo doce e irresistível de repetição: "Minha mente é como um disco, configurado para auto-replay".

Esta é uma grande semana para Cynthia Erivo, que foi indicada na categoria de Melhor Atriz no Oscar 2025 por sua interpretação aclamada de Elphaba no sucesso de bilheteira Wicked do ano passado. Ela também perofmará no palco da maior premiação do cinema mundial.

A cerimônia será transmitida ao vivo neste domingo (2), diretamente do Dolby Theatre em Hollywood (EUA), com transmissão no Brasil pela Globo.

Confira Replay: