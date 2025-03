Benson Boone: os números que levaram o artista ao estrelado mundial

O cantor Benson Boone lançou na última sexta-feira (28) o seu inédito single Sorry I’m Here For Someone Else, que configura o seu primeiro lançamento oficial de 2025. A faixa já está disponível nas plataformas digitais pela Warner Records, via Night Street Records.

Benson Boone inicia uma nova fase em sua carreira com Sorry I’m Here For Someone Else, que chega após sua performance do hit Beautiful Things na 67ª edição do Grammy Awards no início deste mês, onde ele foi indicado na categoria de Artista Revelação.

A faixa, que dominou as paradas, foi a música mais vendida no mundo no ano passado, rendendo ao artista o prêmio IFPI Global Single Award de 2024 e já acumulou quase 3,5 bilhões de streams desde o lançamento, levando o artista ao estrelato mundial.

Presente em seu aclamado álbum de estreia, Fireworks & Rollerblades, o sucesso viral passou impressionantes sete semanas no topo da Billboard Global 200, alcançou o primeiro lugar nas rádios TOP 40 e Hot AC e chegou ao TOP 2 na Billboard Hot 100. A música também garantiu a Benson Benson dois prêmios Billboard Music Awards: Melhor Música Global, do Billboard Global 200, e Melhor Música Global, do Billboard (Excluindo os EUA).

Fireworks & Rollerblades também inclui o hit Slow It Down e as favoritas dos fãs, Cry, What Do You Want e Pretty Slowly.



O ano de 2024 foi histórico para Benson: além de receber sua primeira indicação ao Grammy, ele se apresentou no MTV Video Music Awards, onde venceu na categoria Melhor Alternativo, além de ser indicado nas categorias Artista Revelação, Música do Verão e Melhor Performance PUSH do ano.

Seu impacto cresceu globalmente e ele também se apresentou no MTV EMAs, NRJ Awards e Los40 Awards, levando prêmios em cada um desses eventos.

Confira Sorry I’m Here For Someone Else: