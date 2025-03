'Luau Experience': a nova turnê de Gabriel Elias que chega à Austrália

Gabriel Elias leva a experiência de um verdadeiro luau para a sua turnê australiana nesta sexta-feira (7). O destaque do reggae brasileiro fará três shows diferentes e levará convidados especiais, além de surpresas e todos os seus hits. Em uma experiência tropical, o músico mostrará todo seu charme e sua vibe irresistível que conquistou o Brasil para Sidney, Brisbane e Gold Coast.

Além dele , os shows de Brisbane e Gold Coast terão participações especiais de Túlio Andreatta e André Cordeiro, elevando ainda mais a experiência um clima irretocável para o local. Já em Sidney, Bribe é o responsável para aquecer e levar a vibe perfeita para o público. Os shows contarão com participações especiais.

O espetáculo chega nas terras australianas pelo intermédio da Tropical Lab, um grupo fundado em 2019 que leva shows de vários nomes da música para shows para lá. Além de Gabriel, Maneva, Rael, Cynthia Luz e Fabio Brazza são alguns dos artistas que já se conectaram com a audiência de lá.

"O Luau Experience não é apenas um show, mas uma vivência única para quem ama boa música e quer sentir a energia tropical em sua forma mais pura. Prepare-se para cantar, dançar e se conectar em uma atmosfera especial, cercada por gente que vibra na mesma sintonia", afirma o músico.

Misturando pop, reggae e surf music, ele já passou de 500 milhões de streams nas plataformas de música e acumula sucessos para cantar ao vivo como Fiz Esse Som Para Você, Pequena Flor e Deixa O Amanhã Pra Amanhã. O artista também tem canções com ícones da cena brasileira, como Maneva, Vitor Kley e Zeca Baleiro.

Gabriel Elias também apresentará o seu álbum Tropical no setlist de seus shows pela país oceânico.

Confira as datas dos shows de Gabriel Elias na Austrália:

7 de março – Beach Road Hotel, Sydney (com participações especiais!)

8 de março – Augusta, Brisbane (com participações especiais de Andre Cordeiro & Band - feat TULIO)

9 de março – The Cavill Hotel, Gold Coast (com participações especiais de Andre Cordeiro & Band - feat TULIO)

Os ingressos estão disponíveis na Eventbrite da Austrália em: https://www.eventbrite.com.au/e/luau-experience-gabriel-elias-autralian-tour-2025-tickets-1262043539199