Final da Copa 2026 promete show histórico com intervalo estilo 'Super Bowl'

Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, confirmou nesta semana que a Copa do Mundo de 2026, que será sediada nos países México, Canadá e Estados Unidos, terá em sua grande final um espetáculo nos mesmos moldes que o Super Bowl.

A partida final da Copa será realizada em Nova Jersey (EUA), no MetLife Stadium, no dia 19 de julho de 2026, que terá seu nome rebatizado na competição como New York New Jersey Stadium.

Segundo Infantino, já uma "lista de artistas" para se apresentarem no novo intervalo da final da Copa.

Porém, há um precioso detalhe: o mandatário da FIFA recrutou nada mais, nada menos, que a famosa banda britânica Coldplay para ajudar no aconselhamento artístico do novo intervalo da Copa, sob a representação dos integrantes Chris Martin e Phil Harvey.

“Posso confirmar o primeiro show do intervalo de uma final da Copa do Mundo da Fifa em Nova York”, escreveu Gianni Infantino em um post nas redes sociais. “Este será um momento histórico para a Copa do Mundo e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo”.

A FIFA certamente entendeu que uma atração igual à que acontece anualmente na final do Super Bowl é um bom negócio, haja visto os picos de audiência são gigantescos enquanto as atrações musicais se apresentam.

Nas últimas edições do SuperBowl, nomes como Snoop Dogg, The Weeknd e Rihanna se apresentaram nas grande finais da competição.

Infantino também agradeceu a cooperação dos integrantes do Coldplay para a inédita realização do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026: "Quero agradecer também a Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay, que trabalharão conosco na Fifa para finalizar a lista de artistas que irão se apresentar durante o intervalo do show, bem como na Times Square”.