'Transcende' ao vivo: Lauana Prado lança álbum gravado no Ibirapuera

A cantora Lauana Prado que é uma das maiores potências da música na atualidade não se cansa de surpreender o público com novidades. A artista que reuniu mais de 8 mil pessoas na gravação do audiovisual Lauana Prado Transcende - Ao Vivo no Ibirapuera no ano passado, acaba de anunciar mais uma etapa desse projeto.

Transcende - Ao Vivo no Ibirapuera, que compila 12 faixas, sendo 5 delas inéditas, já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music e o primeiro clipe da série de lançamentos estará disponível no canal oficial da artista no YouTube no dia seguinte.

Considerado o “maior DVD” de sua carreira, Lauana Prado Transcende - Ao Vivo no Ibirapuera reforça a versatilidade e a identidade artística de Lauana, consolidando sua posição como um dos maiores nomes da música sertaneja.

“O Transcende tem meu coração! É um projeto musicalmente incrível, visualmente lindo também, além de ser um grande marco na minha carreira. Desde que iniciamos o lançamento de algumas faixas o público tem feito do repertório uma chuva de hits, é muito massa ver o quanto as pessoas abraçaram mesmo esse trabalho. Estava contando os dias para poder lançar mais músicas e completar um álbum de 12 faixas. Não tem mais desculpa, gente, vocês pediram e a gente está liberando. Faz o dedo moer o play!”, celebra Lauana Prado.

Entre as cinco canções inéditas se destaca Kamasutra, que retrata uma história que muita gente já viveu buscando em outro amor a chance de esquecer alguém inesquecível. Soma-se ao álbum as canções Saudade Burra, Capricha na Mentira, Bar de Bairro, Cê Tá Causando, Sombra Desconhecida, Dez Passos e Uma Curva Depois, Carro de Mensagem, Ô de Casa, Vou Aonde Estiver e Na Horizontal.

A produção musical do álbum é assinada por Eduardo Pepato, referência no mercado fonográfico, responsável por diversos sucessos da música sertaneja.

Ouça: