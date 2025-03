As 30 maiores bandas de rock, segundo a Forbes

A conceituada revista Forbes, especializada no mercado financeiro, elegeu as 30 maiores bandas de rock de todos os tempos com base no sucesso artístico e financeiro de cada uma delas.

A publicação, ainda orientada para a economia, mantém uma editoria de arte e entretenimento e esta seleta lista da Forbes teve sua curadoria assinada pelo jornalista Quentin Thane Singer, que, de acordo com os seus critérios, foram escolhidos "grupos de rock cujo trabalho musical permaneceu atemporal ao longo dos anos e ainda é predominantemente relevante dentro da indústria musical moderna".

Para esta lista, foram escolhidos nomes que atuaram em diversos subgêneros do rock, como clássico, hard, heavy metal, alternativo, punk e até blues-rock.

O que se vê nesta lista da Forbes é uma predominância maior de bandas que atuaram no rock clássico, como Beatles, Rollling Stones, Eagles e Fleetwood Mac, além de grandes representantes do rock progressivo como Pink Floyd e Rush.

O heavy metal também contou com dois representantes de peso: Metallica, Iron Maiden e a lendária precursora do gênero: Black Sabbath.

Confira as 30 maiores bandas de rock de todos os tempos, segundo os critérios da Forbes:

1. Led Zeppelin

2. Beatles

3. Queen

4. Pink Floyd

5. Jimi Hendrix Experience

6. Rolling Stones

7. Van Halen

8. Eagles

9. Metallica

10. AC/DC

11. Fleetwood Mac

12. Black Sabbath

13. The Who

14. The Doors

15. The Clash

16. U2

17. Iron Maiden

18. Rush

19. Rage Against the Machine

20. Guns N’ Roses

21. Heart

22. Cream

23. Nirvana

24. Journey

25. Radiohead

26. Kiss

27. Oasis

28. Tool

29. ZZ Top

30. Aerosmith