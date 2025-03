As 50 músicas de artistas femininas mais ouvidas no streaming - (crédito: Divulgação)

No Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado (8), a plataforma de streaming Deezer apresentou o projeto Top 50 Mulheres Brasil, um ranking que destaca mensalmente as 50 faixas mais ouvidas de artistas femininas no país.

Em março, nomes como Lady Gaga, Anitta, Rosé, Lauana Prado, Ludmilla, Billie Eilish, Isadora Pompeo, Luísa Sonza e Lola Young estão em destaque na playlist, refletindo a diversidade das cantoras com maior número de streams na plataforma.

O Top 50 Mulheres Brasil será atualizado todo mês, garantindo um acompanhamento contínuo das artistas mulheres mais ouvidas pelo público brasileiro. Outros países, como França, Argentina e México, também contam com essa seleção de faixas de acordo com seus públicos.

Além disso, o ranking fica disponível dentro do canal Vozes Femininas, da Deezer, que já celebra o talento de artistas mulheres em sua programação editorial e que conta com uma curadoria exclusiva de playlists e conteúdos dedicados às cantoras de diferentes estilos e épocas, oferecendo uma experiência completa para quem deseja explorar ainda mais o universo feminino na música e celebrar o Mês das Mulheres.

Confira as 50 músicas de artistas femininas mais ouvidas no streaming da Deezer e ouça a playlist abaixo: