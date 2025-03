Clau e Nath Fischer lançam 'Fui Mlk':o recado direto Para MC Paiva e Nilo

No mês da Mulher, Clau e Nath Fischer trazem um novo olhar para um dos hits do momento. Trata-se de fui mlk (resposta), que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14) e transforma a provocação da faixa original de MC Paiva e Nilo em um hino de independência feminina.

Com produção de DJ Di Marques, o single reescreve a narrativa e coloca as mulheres no centro da conversa, com atitude, confiança e sem medo de dizer o que pensam.

A música, que tem composição assinada por Clau, Nath Fischer, Nenu e Fraga, além dos autores originais, subverte o discurso da versão masculina e reafirma a autonomia feminina em relações amorosas. Com uma batida envolvente e vocais marcantes, fui mlk (resposta) não apenas dialoga com a obra original, mas também abre um espaço essencial para que mulheres possam contar sua versão da história sem amarras ou submissões.

"Esse som é pra todas que já ouviram alguma gracinha e quiseram responder à altura. A gente entrou no estúdio com essa vontade e acho que conseguimos entregar essa energia na música", comenta Clau sobre a faixa.

Acompanhando o lançamento, um visualizer foi gravado de forma espontânea e autêntica em um restaurante da Avenida Paulista, capturando a essência da diversão e da cumplicidade entre as artistas. O registro, dirigido por NUNEZ, reforça a estética despretensiosa e real da música, aproximando ainda mais o público da mensagem transmitida.

Com mixagem e masterização assinadas por DMAX nos estúdios Head Media, a produção reflete a excelência sonora já esperada de um time experiente. O trabalho conta ainda com a edição digital de Enrico Romano e a assistência de Gabriel Reis, consolidando um lançamento de peso no cenário nacional.

O single chega em um momento simbólico, durante a Semana da Mulher, reforçando a importância de dar voz às narrativas femininas na música. Mais do que uma resposta, fui mlk (resposta) se posiciona como um manifesto de liberdade e autoconfiança, convidando todas as mulheres a ocuparem seus espaços sem medo.

Sobre Clau

Clau, nome artístico de Ana Cláudia Scheffer Riffel, é uma cantora e compositora brasileira que ganhou destaque com sucessos como Pouca Pausa, Cigana e Tipo Eu. Após um hiato de dois anos, retornou em 2024 com o EP Tipo Eu, reafirmando sua versatilidade e autenticidade.

Com mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e sucessos que ultrapassam 134 milhões de reproduções, Clau construiu uma carreira marcada por inovação e autenticidade.

Em 2024, lançou faixas como Tutti Frutti, Vira e Mexe (com Gaab) e Medusa (com MC Soffia), abordando temas como empoderamento feminino.