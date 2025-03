Downstage nasce como selo para artistas independentes e anuncia Freiya

Downstage, o novo selo de música independente, inaugurado em 25 de fevereiro de 2025, acaba de anunciar o lançamento do primeiro nome de seu cast: a banda Freiya. Eles lançam nesta sexta-feira (14) o EP Apesar de Tudo Ainda é Você e reafirma a presença da publisher na indústria musical.

Fruto da liderança de Bia Vaccari, o Downstageverso é uma das novas potências da música, englobando o veículo - que surgiu em 2021-, o selo e a página no Instagram que já passou dos 10 mil seguidores.

Com foco nas bandas novas e independentes, além do interesse na nova leva de talentos do emo nacional, o selo está presente dentro da AlgoHits, a primeira MusiTech do Brasil.A proposta é levar música para todos, oferecer suporte e ferramentas para profissionalizar os talentos do cenário e, claro, criar uma conexão com seu público.

Bia revela que o nascimento do selo surgiu com o convite do próprio CEO da AlgoHits, Moisés Bekerman: “O convite de lançar um selo surgiu do próprio Moisés no ano passado durante a segunda edição do banda de casinha. Eu comprei o projeto na hora e passei um ano trabalhando nele. Foram várias visitas ao escopo e todo o planejamento para chegar no que a gente tem hoje. Não poderia estar mais satisfeita com o resultado. Tô muito animada para lançar as bandas novas da cena independente e autoral do Emo brasileiro, já temos muitos lançamentos engatados para os próximos três meses e tudo o que eu posso adiantar até agora é que sem música boa o público definitivamente não vai ficar”, afirma a empresária.

Já Moisés conta que o convite surgiu para “unir forças” e criar algo dentro do cenário para abrigar todos os novos talentos que nascem todos os dias: “Foram várias reuniões e bate-papos sobre esse projeto, mas hoje o selo Downstage chega como mais um filho da Algohits em que a gente oferece toda a infraestrutura e suporte não só para a Bia e o projeto, mas também para as bandas do casting. As expectativas são bem altas, mas tenho certeza que vamos colher bons frutos juntos”.

Downstage e sua primeira aposta: a banda gaúcha Freiya

A banda gaúcha Freiya é a aposta inicial do selo. Lançando o EP, os músicos contam que é um projeto com um olhar sobre o amadurecimento, mas sem esquecer daquele ‘eu’ do passado. A sonoridade que se encontra dentro do emo clássico com o midwest emo e, claro, a melancolia, trazem letras fortes e instrumentais com sentimento em cada acorde. Theo Thourn, o vocalista, revela que o encontro com a Dowstage foi no momento perfeito.

"A gente quer muito poder chegar em um outro público, em outras bandas, conhecer pessoas novas do resto do Brasil e organizar coisas novas juntos. Queremos criar uma comunidade com a galera da cena, que foi algo que a gente sempre sentiu muita falta. O surgimento do selo casou muito, foi quase surreal, porque a gente tinha acabado de terminar de organizar nossos projetos e lançamentos e no dia que a gente fez isso, encontramos o tweet da Bia convocando bandas para o selo", explica Thourn.

Apesar de Tudo Ainda É Você chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (14) com três faixas: Sei Lá; Hipocondria LVL.420, o primeiro single do EP, e finaliza com Todos os Rasgos do Meu Peito.

Jonathan Fiuza, bateirista da banda, complementa que, agora com a nova casa, estes sons podem ser levadosa vários nomes do Brasil: “Poder levar a banda a outro patamar profissional e expandir nosso público além de Porto Alegre foi sempre um sonho da banda. Com o selo downstage, a gente tem certeza que vai chegar mais longe, realizar mais coisas juntos, fazer diversos shows Brasil afora e nos divertirmos fazendo o nosso som”.

Confira o novo EP da banda Freiya, contratados da Downstage: