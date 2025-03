Adele Vs. Toninho Geraes: quando a música vira caso de polícia - (crédito: Eggheaf006 / Creative Commons)

De acordo com informações da coluna de Ancelmo Gois do jornal O Globo, o compositor mineiro Toninho Geraes denunciou a cantora britânica Adele por falsificação de assinatura nas procurações da artista.

Geraes esteve presente ao à 1º delegacia de polícia do Rio de Janeiro, na Praça Mauá e por lá ficou três horas acompanhando o inquérito policial.

A acusação das tais falsificações de assinaturas nas procurações de Adele se tornaram objeto de uma audiência de conciliação que foi realizada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em dezembro do ano passado.

Toninho Geraes acusa Adele de plágio do clássico Mulheres, que ele compôs e se tornou um grande sucesso nacional na voz do lendário sambista Martinho da Vila. Os elementos de cópia não autorizada na canção foram observados por Geraes em Million Years Ago, que Adele escreveu com Greg Kurstin.

Na ocasião da audiência de conciliação, os réus Adele e Greg Kustin não compareceram através de um link disponibilizado pelo tribunal do Rio, o que já seria cabível uma anulação da audiência.

Outro ponto crítico do processo é que a assinatura apresentada nas procurações de Adele não conferem com a dela.