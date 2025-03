Do palco à arquibancada: os times de futebol no coração dos astros musicais - (crédito: Dena Flows / Creative Commons / Wkimedia Commons)

O futebol é o esporte mais popular do mundo e se destaca em alguns países como o primeiro da lista entre outras atividades esportivas.

Países como Brasil, Inglaterra, Alemanha, Espanha e França são alguns que podemos citar entre os que mais são engajados, principalmente pela tradição de seus grandes clubes.

E grandes nomes da música mundial são adeptos do velho futebol e verdadeiros torcedores de suas agremiações preferidas.

É o caso de Elton John. O lendário pianista e compositor britânico e um dos cantores que mais venderam discos na história da música é um torcedor fanático do Watford. A voz de clássicos como Your Song e Candle In The Wind, já foi até presidente e proprietário do clube inglês por algum tempo.

Para se ter uma ideia da paixão de Elton John pelo Watford, uma das arquibancadas do Vicarange Road tem o nome do cantor.

Outro nome icônico da música britânica, Robert Plant, lendário vocalista do Led Zeppelin, é fã incondicional do do time inglês Wolverhampton. Segundo a voz de Stairway To Heaven, não há como explicar sua paixão pelos Wolves: "Eu amo isso até a morte".

O ex-Beatle Paul McCartney nunca se mostrou tão fanático pelo futebol, esporte que, historicamente, iniciou em seu país, mas ele já declarou sua torcida pelo clube Everton. Porém, em 1968, o dono de clássicos como The Long And Winding Road e Let It Be chegou a ser visto durante uma final da FA Cup, entre Liverpool e West Bromwich, em 1968.

Se falamos dos Beatles, temos que falar sobre os Rolling Stones: aqui, um outro exemplo de afinco moderado ao futebol é o que Mick Jagger tem pelo Manchester United. Ainda que ele não seja do tipo fanático, ele acompanha o clube vez ou outra nos estádios.

E um dos ícones do heavy metal, Bruce Dickinson, frontman do Iron Maiden, torce para o time do Rangers. O cantor é fã incondicional do time escocês, chegando a pilotar um avião do clube para uma partida em Israel.

Esses são alguns exemplos de grandes nomes que torcem para times de futebol, mas deixo para você uma lista de alguns artistas que curtem o esporte:

Elton John - Watford

Robert Plant - Wolvehampton

Oasis - Manchester City

Paul McCartney - Everton

Mick Jagger - Manchester United

Rod Stewart - Celtic

Brian Johnson (AC/DC) - Newcastle

Bruce Dickinson - Rangers

Dave Grohl (Foo Fighters) - West Ham

Ed Sheeran - Ipswich Town

Travis Scott - Flamengo e Corinthians

Katy Perry - West Ham

Olivia Rodrigo - Manchester United

Arctic Monkeys - Sheffield

Kasabian - Leicester City

Michael Jackson (1958-2009) - Fulham

Adele - Tottenham Hotspur

Kendrick Lamar - Palmeiras