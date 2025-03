'Mayhem': O disco que fez os números de Lady Gaga explodirem no streaming

A cantora Lady Gaga lançou, no dia 7 de março, o disco Mayhem, seu sétimo álbum de estúdio. Com 14 faixas, incluindo as já conhecidas Disease, Abracadabra e Die With A Smile, o impacto do novo trabalho da artista foi imediato na Deezer, registrando um aumento de 264% em streams desde o lançamento.

Mayhem marca uma nova era na carreira de Lady Gaga. Explorando diferentes elementos visuais e musicais como o darkpop e rock alternativo, a artista revisita e reflete a evolução de Chromatica, lançado em 2019.

Além do sucesso do novo álbum, Lady Gaga também vem movimentando os fãs com seu aguardado show em Copacabana, no Rio de Janeiro, que será realizado no dia 5 de maio. A Deezer é o player oficial do evento e lançou o Canal Gagacabana, que tem tem conteúdos exclusivos para celebrar a chegada da cantora, com um módulo que traz uma playlist oficial do show, uma seção com toda a discografia da artista, quizzes interativos, playlists com o repertório das turnês anteriores e, por fim, playlists de mood, com seleções temáticas.

A plataforma ainda traz um concurso especial para fãs da cantora norte-americana curtirem esse show em uma área exclusiva do evento. Ao todo, serão sorteados 15 pares de ingressos. Para participar, basta se inscrever no site todomundonadeezer.com.br até dia 10 de abril.

Os Superfãs da Deezer também terão a chance de ganhar convites. Os dois usuários que mais dão play nas músicas da Lady Gaga - um residente do RJ e outro de qualquer lugar do Brasil - serão convidados para o show com direito a acompanhante e tudo pago.

Entre as novas músicas, a plataforma revelou o TOP 5 dos fãs brasileiros.

Confira abaixo:

1. Die With A Smile

2. Abracadabra

3. Garden Of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You