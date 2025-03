Lady Gaga escolhe seu ex-Beatle Ideal para uma parceria

A cantora Lady Gaga concedeu uma coletiva de imprensa na última semana para falar sobre o seu mais novo álbum, Mayhem, o sétimo de sua carreira. Na ocasião, a artista de 38 anos aproveitou o ensejo para falar sobre um de seus ídolos, o ex-beatle John Lennon (1940-1980).

Questionada sobre qual artista ela gostaria de colabora, Lady Gaga revelou: "Acho que teria sido John Lennon. Acho que ele tinha um coração tão lindo, e acho que essa é uma das minhas coisas favoritas na história da música: quando você não se lembra de um artista apenas por sua música, mas se lembra dele por seu coração", diz a cantora.

Lady Gaga ainda mostrou aos fãs presentes na coletiva uma tatuagem com um sinal de paz em seu pulso e acrescentou: "Este sinal de paz estava bem na frente da 72nd Street, perto do Dakota, onde ele foi infelizmente levado do mundo, mas o sinal de paz estava lá todos os dias e Yoko colocava flores do lado de fora, eu fiz essa tatuagem por causa disso. Eu nunca esqueci o que ele representava e é o que eu represento também".

John Lennon foi morto a tiros em frente do Dakota Center, sua residência em Nova York (EUA) no dia 8 de dezembro de 1980, quando ele e sua esposa, a artista japonesa Yoko Ono, se aproximavam do prédio.

Lennon foi morto por Mark David Chapman, um fã norte-americano que horas antes do assassinato, entregou ao ex-Beatle uma cópia do álbum Double Fantasy, que o cantor lançara naquele ano.