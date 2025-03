AXTY anuncia o festival New Core Fest e celebra o metal em São Paulo

São Paulo tem um novo festival para chamar de seu: em 23 de março, acontece a estreia do New Core Festival, organizado pelo AXTY, fenômeno brasileiro do metal mundial, com um lineup que reúne convidados especiais, bandas de metal do Brasil e um público dedicado.

A grande celebração ao som pesado será no Cine Joia, a partir das 17h. A organização fica por conta de Erika Fiocchi, produtora de referências como Urias e MC Daniel.



Convidados pela Born Of Osiris e pela Within Destruction, o AXTY levou uma grande turnê aos Estados Unidos, com 27 datas nas mais variadas cidades norte-americanas, além de novas datas ao longo de 2025. Além disto, eles também tocaram na final do CBLOL, campeonato brasileiro do icônico game League of Legends. A estreia acontece com surpresa e shows que vão embalar o coração de todos os fãs do metal e do hard rock.

“Queremos celebrar esse momento ao lado de bandas que acreditamos ser uma potência para a música nacional. E isso não poderia acontecer em outro lugar senão São Paulo, onde sempre fomos muito abraçados. Se não fosse por essa cidade e esse público, não teríamos conquistado essa turnê. É um sonho que sonhamos juntos, e é só o começo, mas vamos celebrar cada passo”, afirmou o AXTY.

Além deles, os nomes que integram o lineup são Odeon e There's No Face, que reiteram o conceito do festival e destaca a música e todos os seus estilos. Curveless também fecha a noite, fazendo uma estreia com o primeiro show da carreira em um local propício para isto.

O New Core Festival busca criar um espaço para a troca, o fortalecimento e a celebração da música nacional de peso.

Sobre o AXTY

O AXTY nasceu em meio ao caótico cenário pandêmico de 2021 e rapidamente alcançou mais de 2 milhões de streams no Spotify com seu álbum de estreia, Helpless. O quarteto independente de metalcore chamou a atenção da cena metal brasileira e vem ganhando seguidores em ritmo acelerado no mundo todo. Atualmente tem quase 90 mil ouvintes mensais.

O controle do frontman Felipe Hervoso sobre drives, power screaming e vocais limpos, aliado à técnica da banda, cria uma combinação crua, pura e emocional, sem perder a explosividade do gênero. Esse som tem agradado fãs de bandas como Chelsea Grin, Wage War, Knocked Loose, Thrown, entre outras.

New Core Fest / AXTY

Data: 23 de Março de 2025

Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

Abertura da casa: 16:00

Início dos shows: 17:00

Ingressos:

https://cinejoia.byinti.com/#/event/newcorefest

Lote 1: meia R$ 50 / ingresso social R$ 50 / inteira R$ 100

Lote 2: meia R$ 65 / ingresso social R$ 65 / inteira R$ 130

Lote 3: meia R$ 80 / ingresso social R$ 80 / inteira R$ 160

*Ingresso Social mediante à doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação etária: 18+