Duda Santos traz novo significado a dor da perda em 'Eu Confio em Ti'

Jovem, talentosa, com uma presença marcante e ao mesmo tempo delicada, a cantora e compositora Duda Santos, um dos destaques da cena musical do Pará, lançou nesta quarta-feira (19) uma nova versão de Eu Confio Em Ti pelo selo Criarte Music (C1C2 Edições). A faixa foi escolhida como o primeiro lançamento do DVD gravado ao vivo em Goiânia (GO), por ser uma das músicas mais populares de Duda e que a apresentou ao grande público.

Com produção de Felipe Nascimento, o projeto chega para marcar mais um capítulo de sua carreira em ascensão.

Eu Confio Em Ti surgiu em um momento de grande desafio na vida de Duda, quando se viu imersa em sentimentos complexos. A música apareceu como uma forma de ressignificar sua dor (pela perda de sua mãe) em algo mais profundo e transformador. O processo de criação foi impulsionado por sua necessidade de compreender e expressar o que estava vivendo. A canção rapidamente ganhou vida, com um refrão que falava diretamente de fé e esperança, refletindo a ideia de que os momentos difíceis são apenas fases temporárias.

A música tornou-se um verdadeiro reflexo da força interna de Duda, que passou a acreditar que a canção poderia tocar outras pessoas que estivessem enfrentando situações semelhantes. A cantora sabia que a mensagem não era só para ela, mas para todos que precisavam ouvir algo que os motivasse a seguir em frente.

Com um tema centrado na confiança e na superação, Eu Confio Em Ti transmite uma energia positiva e encorajadora, um lembrete de que mesmo nos momentos mais desafiadores, há sempre a possibilidade de transformação.

A experiência de gravar o DVD foi inesquecível para Duda, que descreve o processo como algo transformador e revelador de sua jornada artística: “Sem dúvida, um milagre. Ter sido recebida com tanto carinho pela Criarte Music, pelos responsáveis pela gravação, ter uma banda à disposição e uma equipe extremamente preparada tornou tudo ainda mais especial e me impactou profundamente”, conta.

Com Eu Confio Em Ti, Duda Santos reafirma sua posição como um dos jovens talentos da música brasileira, com uma música cheia de significado, emoção e autenticidade, pronta para tocar corações e conquistar novos fãs.

Confira: