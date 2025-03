Com participação de Maneva, banda Alma Djem anuncia 'Aeroporto'

Uma das bandas referência no reggae brasileiro, o Alma Djem lança nesta sexta-feira (21) a primeira amostra do DVD Acústico em São Paulo: o EP com seis faixas traz a música de trabalho Aeroporto, que conta com a participação do Maneva, outro grande expoente da cena.

Escrita por Marcelo Mira, Filipe Toca e Guga Fernandes, Aeroporto fala sobre o medo de viver um grande amor, um sentimento presente na vida de muitas pessoas que preferem se esquivar de um relacionamento a vivê-lo plenamente, mesmo havendo muito amor envolvido. A gravação de estúdio dessa música, lançada em 2023, também contou com a participação da banda Maneva e atingiu o primeiro lugar nas rádios de todo o Brasil no segmento reggae, de acordo com dados da ConnectiMix.

A direção de vídeo é de Rodrigo Pysi, um dos maiores diretores de videoclipes da atualidade e um velho parceiro de gravações com o Alma Djem. Além disso, já assinou trabalhos com Maneva, Sérgio Britto (Titãs), Planta & Raiz, Patrícia Marx, Badi Assad, entre outros.

Quem assina a produção musical do DVD é Juninho Sarpa, bastante conhecido na cena da música sertaneja. Já produziu inúmeros DVD's do gênero e trabalhou com nomes como Paula Fernandes, Marcos & Belutti e João Neto & Frederico. Além disso, é líder da banda de reggae Patuáh, de Campinas (SP), e produtor de bandas de reggae do interior de São Paulo há mais de 20 anos.

“Foi um ano intenso de produção musical, arranjos, escolha de repertório com o Sarpa, mistura de sonoridades, instrumentos, ritmos e levadas. E o resultado ficou incrível. Uma mistura de reggae com reggaeton, samba, rap, MPB, forró, pop... ficou incrível. Na parte visual, um cenário especial do mestre Zé Carratu trouxe elementos africanos e urbanos misturados, lembrando essa mistura que é São Paulo. Com isso, provamos que é possível, sim, gravar um álbum acústico de reggae na cidade mais cosmopolita e agitada da América Latina”, explica o vocalista Marcelo Mira.

Sobre o DVD Acústico em São Paulo

O sonho dos integrantes do Alma Djem era fazer uma grande celebração com amigos de longa data. Convidados especiais de todas as gerações e estilos musicais foram convidados para a gravação do DVD Acústico em São Paulo. Nomes como Roberta Campos; Macucos; Adão Negro; Chimarruts; Vitor Kley; Atitude 67; Maneva; Tato (Falamansa); Filipe Toca e Fábio Brazza participaram deste momento especial.

"Vocês sabem o quanto a gente queria gravar um DVD acústico especial. Mas nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginou que teria um time da música brasileira dessa grandeza participando desse momento com a gente. Nosso muito obrigado aos grandes artistas amigos”, agradeceram os integrantes.

O roteiro do show contou com 31 músicas - uma setlist repleta de hits, inéditas e regravações de alguns sucessos que se popularizaram na música brasileira, entre eles, Onda Maia, com co-autoria de Fabio Brazza, um dos nomes mais fortes da cena do rap brasileiro, e que foi registrada com a presença dele no palco.

Além disso, eles garantem que as composições feitas em parceria com grandes nomes serão tocadas. Entre elas, O Passarinho, que tem Michael Sullivan como co-autor; Perfeitinha, composta com Tato (Falamansa) e Zeider (Planta & Raiz) e Amor Natural, ao lado de Gabriel Elias.

Outro destaque no show são as músicas escritas por Marcelo Mira, o talentoso vocalista do Alma Djem. Ele, inclusive, é um grande nome na cena brasileira e é co-autor de hits de nomes consagrados como Ricky Martin, Claudia Leitte, Wanessa Camargo e Jorge & Mateus.

Confira a tracklist de Acústico em São Paulo (EP 1 - Luz):

1.Borboleta Azul

2.Aeroporto (com Maneva)

3.Estrela

4.Teu Lugar (com Maskavo)

5.Entre o Bem e o Mal

6.Passarinho