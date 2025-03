Vinil reina absoluto no Brasil: formato já é mais de 70% do mercado - (crédito: Domínio Público)

O consumo de vinil no Brasil explodiu em vendas no ano de 2024.

Os dados divulgados pela Pró-Musica Brasil na última quarta-feira (19) são impressionantes.

Para se ter uma ideia, os discos de vinil, um dos formatos mais antigos para se ouvir música, se tornaram o principal ator entre os formatos físicos da indústria musical brasileira quando nos referimos ao seu desempenho comercial.

Os famosos "bolachões" representaram 76,7% do faturamento de formatos físicos no país em 2024.

Para um produto que praticamente "renasceu" comercialmente no século XXI, é muita coisa.

O vinil já havia ultrapassado o CD em 2023, se tornando o formato físico de consumo musical nº 1 do país. O CD se tornou na época, apenas 23% das vendas do mercado.

Contudo, ainda que o vinil seja o principal formato físico para se consumir música no país, o streaming ainda é a principal ator do mercado. De toda a receita da indústria - contemplando formato físico e digital - as plataformas digitais como Spotify, Deezer e Apple Music representaram 87,6% das receitas totais do setor no país dos R$ 3,05 bilhões em faturamento de 2024.

“Os números refletem não apenas o aumento do consumo de música no país, mas também a evolução das estratégias adotadas pelas gravadoras e plataformas digitais, que continuam a impulsionar o setor por meio de investimentos em tecnologia, distribuição e inovação”, diz o relatório da Pro-Música Brasil.