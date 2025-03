Capital Moto Week terá seletiva com 1,3 mil bandas e nomes internacionais

O Capital Moto Week, maior festival de moto e rock da América Latina, consolida seu DNA de revelar a pluralidade e talentos do rock nacional e internacional nos mais de 20 anos de trajetória. De forma inédita, dentre as 1.300 inscrições para a seletiva de bandas que sonham em se apresentar nesta edição, estão artistas da Holanda, Portugal, Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador e Uruguai. Entre os brasileiros, há representantes de 25 estados e do Distrito Federal.

A edição 2025 do festival acontecerá de 24 de julho a 2 de agosto, em Brasília (DF).

A tradicional seletiva se tornou uma das fases mais esperadas por artistas do Brasil e do mundo que buscam projetar seus trabalhos e subir no palco onde já se apresentaram ícones da música, como Angra, Sepultura, Call The Police, Pitty, Capital Inicial e Titãs. A região sudeste liderou as inscrições, com 658 bandas, seguida pelo Centro-Oeste (378), Sul (159), Nordeste (73) e Norte (24).

Entre os estados, se projetaram São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Outro dado interessante é que 84% das bandas inscritas nesta seletiva nunca se apresentaram no festival, comprovando o movimento de renovação do rock. “Para nós, é uma alegria ver tantos talentos interessados em se unir ao CMW. Buscamos nomes que tenham qualidade e sinergia com o festival que, neste ano, será ainda mais surpreendente. Vamos continuar projetando esse universo riquíssimo ao unir o máximo de vertentes do rock, elevando o nível das experiências para o público e para a cena musical”, explica Pedro Franco, CEO do Capital Moto Week.

Para participar da seletiva, as bandas enviaram música autoral, release, imagens de shows e material midiático para a organização do Festival. O processo seletivo inclui a avaliação do nível de qualidade, autenticidade e expressão da banda, presença e desenvoltura no palco, além da sintonia com o público Moto Week. Independentemente da fase alcançada na seletiva, todos os inscritos receberão devolutiva com destaques e pontos a serem aprimorados.

A banca de jurados é formada por produtores, músicos, artistas, publicitários e outros profissionais da cadeia da música e do entretenimento. Daniela Assumpção, coordenadora artística do CMW, que integra o hall de jurados na maior premiação musical brasileira, o Prêmio Multishow, comenta o intenso processo da seletiva. “Celebramos toda essa diversidade nacional e internacional, nos dedicando com muito carinho e responsabilidade ao material de todas as bandas inscritas”, afirma Daniela, destacando aquelas lideradas por mulheres, que estão surpreendendo na seletiva e “a quem fazemos questão de dar voz e palco”.

O resultado será divulgado em abril, quando as bandas selecionadas se integrarão ao lineup completo, somando mais de 10 dias de programação e mais de 100 shows de diversas vertentes do rock nacional e internacional. Entre eles, a já anunciada apresentação da banda canadense MAGIC!, conhecida pelos hits Rude, No Way No e Lay You Down Easy, que conquistaram milhões de fãs. Primeiro confirmado no lineup, o grupo traz sua combinação de pop, rock e reggae, prometendo embalar o público em um dos momentos mais aguardados do festival.

Sobre o Capital Moto Week 2025

De 24 de julho a 2 de agosto, Brasília será palco do maior festival de motos e rock da América Latina. O CMW, que atrai 800 mil pessoas e 300 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o Brasil e do mundo, é reconhecido por proporcionar uma experiência inesquecível, reunindo rock, adrenalina e cultura motociclista em um complexo de mais de 320 mil m².

Além dos mais de 100 shows previstos para 2025, o festival oferece programação variada que inclui atrações como tirolesa, bungee jump, roda-gigante e cinco palcos temáticos, com identidades únicas para agradar todos os gostos musicais do rock. O festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero e zera as emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva do entretenimento.

Capital Moto Week 2025

Data: 24 de julho a 02 de agosto de 2025

Local: Parque Granja do Torto | Brasília | DF

Instagram | Facebook | TikTok | @capitalmotoweek

Site oficial: www.capitalmotoweek.com.br