Dire Straits: clássico 'Brothers In Arms' ressurge em edição de 40 Anos

No dia 16 de maio de 2025, a Universal Music, através da Mercury Records, vai reeditar Brothers In Arms, o histórico álbum do Dire Straits, um dos discos mais vendidos de todos os tempos, para marcar o 40º aniversário do lançamento original, feito em 17 de maio de 1985.



Brothers In Arms (40th Anniversary Edition), do Dire Straits, estará disponível em edições LP simples de vinil, 5LP Deluxe (vinil quíntuplo) e 3CD Deluxe (CD triplo).



Surgido no circuito de clubes e pubs ingleses em 1977, o Dire Straits percorreu o mundo com seu sofisticado rock de guitarras com elementos roots, aliado a letras de valor literário que contavam histórias. Ele era liderado pelo carismático cantor, produtor musical e compositor Mark Knopfler (nascido em Glasgow, Escócia, e criado no nordeste da Inglaterra), cujo virtuosismo na guitarra é de tirar o fôlego e o faz ser aclamado com frequência como um dos maiores guitarristas do mundo.



O Dire Straits lançou seis álbuns de estúdio que marcaram época: Dire Straits (1978), Communiqué (1979), Making Movies (1980), Love Over Gold (1982), Brothers In Arms (1985) e On Every Street (1991) e tocou para milhões de pessoas em extensas turnês pelo mundo todo. Depois de lançar seu último álbum, Knopfler deu um tempo na banda e partiu para novos caminhos como artista solo.



Produzido por Neil Dorfsman e Mark Knopfler, e gravado entre novembro de 1984 e março de 1985 no AIR Studios, de Sir George Martin, em Montserrat, e no Power Station, em Nova York (EUA), Brothers In Arms, traz os singles de sucesso mundial Money For Nothing, Walk Of Life, Brothers In Arms, So Far Away e Your Latest Trick.

Um dos álbuns mais vendidos do mundo em todos os tempos, somando mais de 30 milhões de cópias, Brothers In Arms foi certificado 14 vezes como Disco de Platina no Reino Unido e recebeu vários prêmios, incluindo vários Grammys e o BRIT Awards de Melhor Álbum Britânico. Em 2018, o Dire Straits foi incluído no Hall da Fama do Rock'n'Roll.



A formação de estúdio do Dire Straits em Brothers In Arms foi composta por Mark Knopfler (guitarra, vocais), John Illsley (baixo, vocais), Alan Clark (teclados), Guy Fletcher (teclados, vocais de apoio) e Omar Hakim/Terry Williams (bateria).



A edição em LP simples Brothers In Arms (40th Anniversary edition) é a primeira neste formato desde 1985 e é idêntica à prensagem original, em que as faixas So Far Away, Money For Nothing, Your Latest Trick e Why Worry foram reduzidas para se adequarem às limitações de áudio do formato em vinil.



As versões 5LP (LP quíntuplo) e 3CD (CD triplo) Deluxe incluem as faixas do álbum na íntegra e um show ao vivo inédito da banda no Municipal Auditorium, em San Antonio (EUA), durante a turnê Live In 85, que teve um total de 248 shows (incluindo o Live Aid, em Londres), em 117 cidades, e foi vista por mais de 2 milhões e meio de pessoas.



As edições Deluxe incluem um livreto de 16 páginas com novos textos de Paul Sexton, com novas entrevistas com os membros da banda Mark Knopfler, John Illsley e Guy Fletcher, e vêm com cartões de arte exclusivos.



Confira abaixo o conteúdo completo da edição de 40 anos do álbum Brothers In Arms do Dire Straits:



LP ORIGINAL

1. So Far Away

2. Money For Nothing

3. Walk Of Life

4. Your Latest Trick

5. Why Worry

6. Ride Across The River

7. The Man's Too Strong

8. One World

9. Brothers In Arms



5LP + 3CD DELUXE EDITION

10. Ride Across The River (San Antonio Live In 85)

11. Expresso Love (San Antonio Live In 85)

12. One World (San Antonio Live In 85)

13. Romeo And Juliet (San Antonio Live In 85)

14. Private Investigations (San Antonio Live In 85)

15. Sultans Of Swing (San Antonio Live In 85)

16. Why Worry? (San Antonio Live In 85)

17. Walk Of Life (San Antonio Live In 85)

18. Two Young Lovers (San Antonio Live In 85)

19. Money For Nothing (San Antonio Live In 85)

20. Wild West End (San Antonio Live In 85)

21. Tunnel Of Love (San Antonio Live In 85)

22. Brothers In Arms (San Antonio Live In 85)

23. Solid Rock (San Antonio Live In 85)

24. Going Home (San Antonio Live In 85)