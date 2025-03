A canção de Elton John que é a mais ouvida no streaming

Com uma carreira marcada por sucessos, o lendário pianista, compositor e cantor britânico Elton John comemora 78 anos na próxima terça-feira (25), como um dos artistas mais reconhecíveis da música. Dono de clássicos como Your Song, Rocket Man e Candle In The Wind, ele conquistou o público com seu talento musical, performances em show e um compromisso com causas sociais.

Além de ser um dos músicos mais populares do século XX, a atuação de Elton John em defesa dos direitos da comunidade LGBTQ+ e seu apoio a diversas organizações de caridade reforçam a sua grandeza dentro e fora dos palcos.

Nascido em 25 de março de 1947, na Inglaterra, Reginald Kenneth Dwight (seu nome de batismo) mostrou interesse pela música ainda na infância. Aos 3 anos, aprendeu a tocar piano sozinho e, aos 11, garantiu uma bolsa de estudos na Royal Academy of Music, uma das mais prestigiadas instituições de música do Reino Unido.

Foi na década de 1970 que Elton John se consolidou como um verdadeiro fenômeno global. Com figurinos ousados, suas apresentações se tornaram um grande espetáculo. Ao longo de sua trajetória, acumulou uma vasta coleção de prêmios, incluindo múltiplos Grammy, Oscar de Melhor Canção Original e o Tony Award.

Como parte da celebração do aniversário do artista, a Deezer revela que as cidades que mais escutam o artista são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, sendo que 74% dos ouvintes são homens.

Confira as 10 músicas mais ouvidas de Elton John de acordo com dados da Deezer:

1. Cold Heart (PNAU Remix)

2. Sacrifice

3. Your Song

4. Nikita

5. I'm Still Standing

6. Hold Me Closer

7. Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long Long Time)

8. Skyline Pigeon (Piano Version)

9. Don't Let The Sun Go Down On Me

10.Goodbye Yellow Brick Road (Remastered 2014)