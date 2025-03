Livro que Influenciou cinebiografia de Bob Dylan chega ao Brasil

O livro Dylan Elétrico: do Folk ao Rock, lançado pela editora Tordesilhas, chega ao Brasil para emocionar fãs de música pelo país. Escrita por Elijah Wald, guitarrista, vencedor de Grammy e um dos críticos musicais mais importantes do mundo, a novidade revela os bastidores da apresentação histórica do cantor e compositor Bob Dylan, um dos artistas mais influentes e icônicos da música popular do século XX, no Newport Folk Festival, em 25 de julho 1965.

O título foi inspiração para a cinebiografia Um Completo Desconhecido, que recebeu oito indicações ao Oscar em 2025, incluindo destaque nas categorias Melhor filme, Melhor ator e Melhor Canção. A obra, porém, se destaca por ir muito além do que o cinema mostrou. Ao longo das páginas, o autor aprofunda os detalhes do icônico show no qual Dylan subiu ao palco acompanhado por uma banda com guitarras e teclados elétricos, quebrando o paradigma da época que ligava a música folk aos instrumentos tradicionais como o violão.

A performance, hoje considerada um marco da transição do folk para o folk-rock e o rock moderno, fez a plateia se dividir em dança, choro, aplausos, vaias e até ataques de raiva. As críticas vinham, principalmente, dos puristas do gênero musical. Ao explorar os detalhes dessa fatídica noite, Wald expõe quais foram as consequências artísticas e pessoais para Bob Dylan e como ela afetou a relação do compositor com o amigo e músico Pete Seeger, que considerava o elemento elétrico inimigo do folk clássico.

O episódio chegou a criar mitos que seguem vivos até hoje. O mais emblemático é o de que Seeger teria tentado cortar os cabos de som com um machado durante a exibição. Apesar das reações controvérsias da plateia, a apresentação em Newport consagrou o artista como uma figura revolucionária da música mundial, e o eternizou como a voz icônica de uma geração famosa pela rebeldia.

"O palco agora está pronto para o Festival de Newport de 1965, e todos nós sabemos como essa história termina: Dylan vestido com jaqueta de couro preta com a Stratocaster, tocando sua nova música elétrica para uma plateia dividida de jovens seguidores fervorosos e velhos adoradores do folk relutantes", diz um trecho do livro.

Dylan Elétrico: do Folk ao Rock faz o leitor sentir a energia da revolução musical e cultural que o Bardo fanho protagonizou ao transitar do folk ao rock. O livro é uma canção que entoa a transformação, coragem e impacto na indústria provocados pelo compositor, que escreveu mais de 600 músicas. Uma leitura indispensável para fãs do cantor, admiradores da história da música e para interessados em mudanças artísticas e sociais impactantes na sociedade.

Dylan Elétrico: do Folk ao Rock

Editora: Tordesilhas

Autoria: Elijah Wald

ISBN: 978-6555682427

Número de páginas: 320

Preço: R$ 74,90

Onde encontrar: Amazon, Alta Books e principais livrarias do país