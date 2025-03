Roberto Carlos: filme revela detalhes de acidente que marcou sua vida

De acordo com informações do jornal O Globo, uma nova produção cinematográfica sobre o cantor Roberto Carlos vai revisitar toda a trajetória pessoal e artística do Rei, abordando inicialmente o grave acidente que ele sofreu em 1947 que o levou a amputar sua perna direita ainda na infância.

As filmagens, que estão previstas para começar em setembro deste ano, terá o acompanhamento de Roberto Carlos na escolha do protagonista do filme. A direção é assinada por Maurício Farias.

Roberto Carlos já havia revelado na faixa O Divã sobre o acidente que sofreu quando tinha apenas 6 anos de idade: "Relembro bem a festa, o apito. E na multidão, um grito. O sangue no linho branco..."

Ainda não há previsão de estreia do novo filme de Roberto Carlos.