‘The Brazilian Carnival’ e o intercâmbio cultural entre Brasil e Austrália

O The Brazilian Carnival, maior celebração do Carnaval brasileiro na Ásia, retorna no próximo sábado (29) com a promessa de um evento ainda maior e mais impactante. Realizado em Brisbane, o festival cresce ano após ano, refletindo o interesse crescente do público australiano e internacional pela cultura do Brasil. Em sua última edição, a festa dobrou de tamanho, passando de 2.500 para mais de 5.000 foliões, consolidando-se como um dos eventos culturais mais relevantes do país.

Por trás do sucesso do The Brazilian Carnival estão os organizadores Victor Bakker e Danilo Pedreira, nomes estratégicos na cena musical e de entretenimento brasileiro na Austrália. Bakker assumiu a organização do evento nos últimos dois anos, após o falecimento de Robson Silva, idealizador do festival em 2016. Além do Carnaval, Bakker tem um histórico consolidado na produção de turnês de Saulo Fernandes, Maneva e Salgadinho, reforçando sua expertise na internacionalização da música brasileira.

“Trabalho com eventos desde que vivia no Brasil e por muitos anos trabalhei na parte operacional de grandes eventos na Austrália. Nesses últimos dois anos praticamente dobramos o público presente. Foi um grande desafio, mas que consolidou Brisbane como a capital do Carnaval na Austrália. Nosso Carnaval não é somente uma festa, e sim uma celebração cultural que é de grande importância para o multiculturalismo na Austrália, e para o turismo de Brisbane”, explica Bakker.

Já Danilo Pedreira tem no currículo a organização de grandes carnavais no Brisbane Showgrounds, com o nome de CarnAustralia durante dois anos. Além disso, levou É o Tchan e Jammil à Austrália, além de produzir as turnês de Saulo Fernandes e Thiaguinho.

“Nasci em Salvador, tive a oportunidade de experienciar o carnaval de rua desde criança e aquilo sempre me fascinou. Profissionalmente, tive a oportunidade de trabalhar na produção de algumas festas locais e camarotes no circuito Barra-Ondina. Trouxe essa expertise na bagagem juntamente com o sonho de fazer um mega carnaval aqui na terra dos cangurus. Produzir um carnaval tem um significado muito especial por se tratar do maior veículo de comunicação cultural do Brasil para o mundo”, conta Pedreira.