Bruno Gadiol reflete sobre relações complicadas em 'Tóxico'

Um dos talentos da nova geração da música pop brasileira, Bruno Gadiol acaba de lançar inédita Tóxico. A canção - que chega acompanhada de um videoclipe - faz parte de seu próximo álbum Gêmeos em Gêmeos e traz uma reflexão profunda sobre as relações emocionais complexas e os desafios de se desvencilhar de um relacionamento que, apesar de ser prejudicial, exerce um poder de atração irresistível.

"Essa música nasceu de uma experiência muito pessoal. Eu vivi um relacionamento em que, mesmo sabendo que era ruim para mim, eu sempre voltava. Porém, o mais interessante é que, apesar da letra ser intensa e tratar de um assunto doloroso, a música tem um ritmo animado e dançante. Eu queria trazer esse contraste porque, muitas vezes, a gente vive relações tóxicas sem perceber na hora, como se estivesse anestesiado. Só depois, com o tempo, vem o estalo de que aquilo não era amor, e sim um vício", conta Bruno Gadiol.



O videoclipe, dirigido com uma estética crua e realista, traduz a sensação de estar preso em um relacionamento destrutivo. Bruno Gadiol, inspirado no videoclipe de Habits, de Tove Lo, apresenta uma noite de excessos e emoções conflitantes. A presença de um balão, que simboliza a pessoa tóxica da relação, se torna um dos elementos centrais da trama.

"No clipe estou segurando esse balão, que tem um rosto desenhado, representando a figura que não consigo deixar para trás. Não importa onde eu vá ou o que esteja fazendo, o balão está sempre ali, flutuando ao meu lado – uma presença constante, quase sufocante", descreve o cantor.

A narrativa culmina em um momento de libertação, quando Bruno estoura o balão, simbolizando o fim do ciclo de dependência emocional. Este gesto representa a quebra do vínculo com o sofrimento, oferecendo ao público uma sensação de alívio e renovação.