Capital Inicial assina com a Sony Music e anuncia inéditas

De volta à gravadora que faz parte de sua história, a banda brasiliense Capital Inicial, um dos maiores nomes do rock nacional, assinou com a Sony Music Entertainment Brasil em visita ao escritório da multinacional no Rio de Janeiro.

A nova parceria prevê novidades, com o lançamento de produtos inéditos, e irá reaquecer o catálogo da banda, com mais de 40 anos de carreira e 2,5 bilhões de streams gerais.

A assinatura acontece em um momento especial, em que os rockeiros celebram 25 anos do Acústico Capital Inicial, seu álbum mais conhecido, influente e aclamado, lançado pela Sony Music.

“O Capital assinou hoje um novo contrato, e é curioso, porque entre o anterior e esse, houve a pandemia. Então, o mundo inteiro parou e a gente voltou a tocar há um ano e meio. Na sequência, veio o convite da gente renovar aqui, lançar material novo, e parece que foi tudo planejado. Como se tivéssemos dado um pequeno hiato durante a pandemia e depois voltássemos. Foi tudo feito com naturalidade. Outra coisa que me vem à cabeça é o quanto nós conhecemos todo mundo que trabalha aqui e como vários deles são muito amigos meus, pessoais. Eles conhecem a minha casa e, do mesmo jeito que eles, eu me sinto em casa aqui. Estou voltando para casa”, celebra o vocalista Dinho Ouro Preto.

“Para nós, da Bonus Track, é mais um grande passo nessa parceria que é a Bonus e o Capital. Voltar pra Sony só reforça que a banda tem um grande caminho pela frente. Celebramos 40 anos com a turnê 4.0, estamos iniciando a Acústico 25 Anos e essa volta à Sony também deve ser celebrada como mais um momento marcante na carreira da banda”, afirma Luiz Oscar Niemeyer, CEO da Bonus Track.

“É um prazer ter a banda mais importante de Rock de volta à casa Sony Music e poder construir juntos mais um capítulo de sucesso desta história”, diz Fernando Cabral, CEO da Sony Music Entertainment Brasil.

Durante a visita ao escritório da Sony Music para firmar o novo contrato, o Capital Inicial recebeu um quadro comemorativo da gravadora, marcando os mais de 1,2 bilhão de streams de áudio e 1,3 bilhão de streams de vídeo totais na carreira.

O quadro também destacou diversas certificações da trajetória da banda: Diamante, para os álbuns Acústico Capital Inicial e Capital Inicial Multishow Ao Vivo, e Platina, para os álbuns Gigante, Rosas e Vinho Tinto e Capital Inicial Acústico NYC (Ao Vivo).

Neste ano de 2025, a banda parte em turnê do icônico Acústico Capital Inicial, comemorando os 25 anos de gravação do projeto. Incluindo clássicos atemporais, como a famosa versão para Primeiros Erros de Kiko Zambianchi, Natasha, Veraneio Vascaína, O Passageiro e mais, o registro dessa noite singular traz o espírito e a essência da banda, que quer continuar a olhar para o futuro, sem perder a conexão com os fãs de longa data.

A turnê do disco terá mais de 25 shows, com quase a mesma formação da gravação original. Além disso, o Capital irá lançar, ainda este ano, um EP de músicas inéditas para acompanhar a turnê.