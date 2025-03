Golpe digital desmascarado: prisão sacode o mercado do streaming

A Operação Desafinado, apoiada pela IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica), juntamente com a Pró-Música Brasil e a Apdif, identificou mais de 28 milhões de reproduções falsas em serviços de streaming no Brasil nos últimos dias.

Nome Desafinado, que batiza a referida operação, se refere à canção seminal da Bossa Nova, lançada originalmente em 1959 e composta por Tom Jobim (1927-1994) e Newton Mendonça (1921-1960).

De acordo com dados da IPFI, o acusado, que não teve seu nome revelado, enviou mais de 400 faixas falsas para o Spotify, gerando mais de US$ 65 mil (cerca de R$ 372 mil no câmbio atual), com a investigação encontrando evidências de "36 faixas roubadas de compositores locais por meio de grupos promocionais do WhatsApp", como reporta a instituição.

A prisão do infrator foi realizada pelo Cyber Gaeco, unidade de repressão a crimes cibernéticos do Ministério Público do Estado de Goiás.

A batalha contra crimes nos meios digitais de consumo musical não é de hoje: Em 2020, a IFPI e a Pró-Música Brasil anunciaram que haviam tomado medidas bem-sucedidas contra sites de manipulação de streaming.

As instituições já haviam realizado a mesma operação em 2021.