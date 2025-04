O legado de Renato Russo: dois álbuns serão relançados em vinil

Em 27 de março de 2025, o cantor e compositor Renato Russo completaria 65 anos. Mesmo com uma carreira abreviada pela morte precoce, aos 36 anos, o cantor e compositor firmou seu nome como um dos grandes da música brasileira. Mais do que isso, sua poesia, suas ideias e sua postura frente à vida fizeram dele uma voz fundamental de sua geração, expressando à frente da Legião Urbana angústias e paixões que refletiam o que se passava nas mentes e nos corações de milhões de fãs. E, depois, em sua carreira solo, revelou-se um tanto mais ao lançar luz sobre canções que amava de outros compositores.



Para celebrar seu aniversário, a Universal Music Brasil está trabalhando o lançamento em vinil de dois álbuns de sua carreira solo: Equilibrio Distante, de 1995 e O Último Solo, de 1997. Além disso, a companhia também prepara os vinis da Legião Urbana. Tanto os discos solo como os com a banda ficarão disponíveis para venda ao longo dos próximos meses, ainda sem datas definidas.

Segundo disco solo de Renato, Equilibrio Distante (sem acento, como no italiano) reúne uma seleção de canções em italiano do repertório de artistas como Laura Pausini, Aleandro Baldi e Premiata Forneria Marconi. Não se sabia como os fãs reagiriam a um disco do cantor com músicas românticas cantadas em italiano — língua que havia sido muito popular nas rádios brasileiras até a década de 1960, mas que depois perdeu força até praticamente sumir. O álbum, no entanto, fez um enorme sucesso puxado por músicas como Strani Amore e La Solitudine, chegando a marca de 200 mil cópias vendidas pouco depois do lançamento.



A ideia do álbum começou a nascer quando Renato esbarrou numa loja com alguns CD's de música pop italiana: “Fiquei surpreso com o conteúdo das letras. A temática é muito parecida com a da Legião Urbana”, contou na época do lançamento de Equilibrio Distante. Viu ali a possibilidade de fazer uma homenagem à sua família, Manfredini, originária da Itália. Chegou a viajar ao país europeu para pesquisar o repertório do álbum, que traz como curiosidade uma versão italiana de Como uma Onda, de Lulu Santos e Nelson Motta, com citação a Wave, de Tom Jobim.



O Último Solo foi lançado um ano depois da morte do artista, em 1997, trazendo gravações que acabaram ficando fora de Equilibrio Distante e The Stonewall Celebration Concert — disco de 1994 que marcou sua estreia solo, feito em homenagem à Rebelião de Stonewall, um marco da luta pelos direitos LGBTQIAPN+.

As faixas tiveram seus arranjos finalizados por Carlos Trilha, amigo e tecladista que trabalhava com Renato desde 1992, primeiramente na Legião Urbana e depois assinando com ele a produção de seus dois primeiros álbuns solo.



Entre as faixas, estão clássicos do cancioneiro americano, como I loves you, Porgy, dos irmãos Gershwin, e Change Partners, de Irving Berlin, assim como um representante da música country, The dance, de Garth Brooks. Do canadense Leonard Cohen, Renato gravou Hey, that’s no way to say goodbye. Em sua parcela italiana, o álbum traz duas músicas do cantautor Aleandro Baldi, Il mondo degli altri e Te chiedo onesta, além de E tu como stai, do cantor e compositor Claudio Baglioni, e Lettera, mais uma do repertório de Laura Pausini.



Em sua carreira solo, Renato pôde explorar novos terrenos com sua voz — tão celebrada na Legião Urbana — ao dar vazão a seu talento como intérprete, cantando composições que não eram suas. Além de Equilibrio Distante e O Último Solo, que ganharão edição em vinil, sua discografia solo tem ainda o citado The Stonewall Celebration Concert e os póstumos Presente (2003) e Duetos (2010), todos disponíveis nas plataformas de streaming.

Celebrar a obra de Renato, seja com a Legião Urbana ou em sua carreira solo, é celebrar a força da canção. Força para emocionar, fazer pensar e provocar mudanças, a partir do olhar para si e para o mundo. Porque é isso que faz a grande música popular, foi isso que o artista fez ao longo de sua carreira, fosse no brado punk de Que País É Este, no coração rasgado de Strani Amore, na beleza cortante da dor de Vento no Litoral, no amor sereno de Hey, That’s Way to Say Goodbye.



Ao lado da Legião, foram mais 8 álbuns de estúdio, 4 ao vivo e uma compilação com gravações inéditas.

Confira:

Álbuns de estúdio

Legião Urbana (1985)

Dois (1986)

Que País É Este (1987)

As Quatro Estações (1988)

V (1991)

O Descobrimento do Brasil (1993)

A Tempestade (1996)

Uma Outra Estação (1997)

Álbuns ao vivo

Acústico MTV (1999)

Como É Que se Diz Eu te Amo (2001)

As Quatro Estações (2004)

Legião e Paralamas Juntos (2009)

Compilação

Música para Acampamentos (1992)

Discografia de Renato Russo na Universal Music Brasil/EMI:



The Stonewall Celebration Concert (1994)

Equilibrio Distante (1995)



Álbuns Póstumos

O Último Solo (1997)

Presente – (2003)

Duetos (2010)