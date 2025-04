Anitta: os 10 hits mais ouvidos da carreira da estrela

A popstar Anitta completou 32 anos no último domingo (30), celebrando uma carreira marcada por sucessos em português, inglês e espanhol.

Larissa de Macedo Machado, nasceu em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, em 30 de março de 1993 e iniciou a carreira no Furacão 2000 - responsável pela explosão do funk carioca e conhecido por promover centenas de bailes funks nas periferias do Rio.

Mas foi no ano de 2013 que a cantora lançou seu primeiro grande sucesso Show das Poderosa, que rapidamente conquistou as principais paradas musicais da época. Com muito talento e carisma, ela continuou emendando hits atrás de hits como Bang, Paradinha, Vai Malandra e Envolver.

Se reinventando a cada lançamento, explorando diversos gêneros como pop, reggaeton e eletrônica, Anitta acumula parcerias com J Balvin, Maluma, Madonna, Cardi B, Snoop Dogg, Peso Pluma, entre outros. Além disso, a artista possui vários prêmios e indicações.

Além de sua música, que reflete uma carreira multifacetada, Anitta conta com projetos no audiovisual, sendo o mais recente Larissa: O Outro Lado de Anitta, disponível na Netflix e que traz uma visão de sua vida pessoal e profissional. Este é o terceiro documentário no streaming, sucedendo Vai Anitta (2018) e Anitta: Made in Honório (2020).

Ela também está presente no Clube da Anittinha, exibida no canal pago Gloob, mostrando seu alcance em outros públicos.

A plataforma de streaming Deezer também revelou que a maioria dos ouvintes da cantora reside nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador, respectivamente. Entre eles, 65,52% são homens e 34,48% são mulheres, principalmente na faixa etária de 26 a 35 anos.

Outro ponto importante na carreira de Anitta é que seu sucesso comercial, iniciado no Brasil, pavimentou o caminho para que ela selasse contratos com grandes gravadoras de renome global, como a Warner Records e Republic Records.

Confira a lista das 10 músicas mais mais ouvidas da Anitta pelos seus fãs brasileiros:

1. Sei Que Tu Me Odeia

2. Joga Pra Lua

3. São Paulo

4.Double Team

5. BELLAKEO

6. Um Por Cento (UN X100TO) (feat. Anitta) (Ao Vivo)

7. Savage Funk

8. Funk Rave

9. Grip

10. Fria