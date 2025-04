Lady Gaga: confira as 10 músicas mais ouvidas da artista no streaming

Lady Gaga completa 39 anos na última sexta-feira (28), consolidada como um dos nomes mais influentes do entretenimento, na música e no cinema.

Conhecida por sua versatilidade, a artista acumula hits de sucesso como Shallow, Bad Romance, Born This Way e Poker Face, e consolidou-se como atriz, protagonizando filmes como Casa Gucci, Nasce Uma Estrela e Coringa: Delírio a Dois.

Nascida em 28 de março de 1986, em Nova York, Stefani Joanne Angelina Germanotta demonstrou interesse pela arte desde a infância. Aos quatro anos, aprendeu a tocar piano sozinha e aos 13 compôs sua primeira canção. Durante a adolescência ingressou na Tisch School of the Arts, onde aprimorou suas habilidades musicais e aprofundou estudos em temas como arte e questões sociais.

A partir de 2008, com o lançamento do álbum The Fame, Lady Gaga alcançou reconhecimento global. Os singles Just Dance e Poker Face dominaram as paradas e abriram caminho para uma carreira marcada por inovação e sucesso comercial. Ao longo dos anos, lançou álbuns que exploram diferentes estilos musicais, como Born This Way, Artpop e Joanne, além de projetos em parceria, como o álbum de jazz Cheek to Cheek, com Tony Bennett.

Em 2018, Gaga expandiu sua atuação para o cinema, estrelando o filme Nasce Uma Estrela, pelo qual venceu o Oscar de Melhor Canção Original com Shallow.

Na Deezer, as cidades que mais escutam Lady Gaga são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com a maioria dos ouvintes na faixa etária de 26 a 35 anos.

Confira as 10 faixas mais populares da cantora na plataforma:

1. Die With A Smile

2. Abracadabra

3. Disease

4. Always Remember Us This Way

5. Shallow

6. Bad Romance

7. Poker Face

8. Just Dance

9. Paparazzi

10.Bloody Mary