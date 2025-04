Day Limns convida Vitão e Budah para show intimista em São Paulo

No dia 6 de abril, a cantora e compositora Day Limns sobe ao palco da Casa Natura Musical, em São Paulo, para uma apresentação especial, marcando o início de uma nova fase em sua carreira com o show A Beleza do Caos. Para este momento, a cantora convidou dois nomes especiais para compor a noite ao lado dela: Vitão e Budah.

Day Limns revela que a escolha não poderia ser outra. A sua música com a cantora, Câmera Lenta, virou a mais popular do seu Spotify e o músico é uma das pessoas mais queridas da sua vida.

“Quis ter parcerias de pessoas que se fazem presente e são parceiros na minha vida atualmente. O Vitão é alguém que está comigo desde o início - nunca deixou de estar em nenhuma das minhas versões. E quanto a Budah, para além da nossa parceria ser, hoje, minha música mais ouvida e eu querer celebrar isso com os fãs junto dela, é uma artista que eu admiro há muito tempo que hoje tenho a honra de chamar de amiga. Vai ser muito especial e os fãs vão amar", diz Day Limns.

A Beleza do Caos, com formato intimista, promete uma experiência única, aproximando ainda mais a artista de seu público. Um dos destaques desta apresentação é a setlist colaborativa, construída em conjunto com os fãs, reforçando a conexão genuína que DAY mantém com seu público desde o início de sua trajetória.

Após conquistar o Brasil em 2017 ao chegar à final do The Voice Brasil, Day Limns rapidamente se destacou no cenário musical por sua voz potente e autenticidade artística. Seu mentor no programa, Lulu Santos, afirmou na época que ela estava “pronta” para o sucesso, uma profecia que se concretizou ao longo dos anos.

Em outubro de 2024, Day lançou o single Profeta, uma homenagem a essa previsão e ao relacionamento significativo com seu mentor. A música reflete sobre sua jornada desde o reality show e simboliza um retorno às suas raízes musicais.

“Desde o começo da minha carreira, sempre fiz questão de construir essa relação direta e verdadeira com quem acompanha meu trabalho. Esse show é mais uma forma de retribuir esse carinho, trazendo um repertório que tem a ver comigo, mas que também reflete a história e os sentimentos de quem caminha ao meu lado”, afirma Day.

Para 2025, o show na Casa Natura não é a única novidade para a carreira dela: a música ativa seu arquétipo humano de seu novo álbum e isso trará ainda mais união e proximidade entre ela e seus fãs, além de novidades com parcerias e muito mais: “Esse ano estou ativando o arquétipo Diana, a versão humana de VÊNUSNETUNO, e essa é mais do povo. Isso implica colaborar ativamente com os meus fãs para a construção da carreira, além de uma sonoridade mais Pop também. Muitas colaborações e mais versões de mim que ainda não foram exploradas, especialmente no que tange a sonoridade.”

Nos últimos anos, a artista lançou trabalhos marcantes que evidenciam sua versatilidade e profundidade musical. Em novembro de 2023, Day apresentou o álbum VÊNUSnetuno, uma obra que explora a dualidade entre razão e emoção, tecnologia e natureza. O título, com a escrita propositalmente desequilibrada, reflete o momento de conflito interno vivido pela cantora durante sua criação. A sonoridade do álbum é marcada por uma estética densa e influências do rock, simbolizando uma fase de libertação e transformação pessoal.

Dando continuidade a essa jornada artística, em novembro de 2024, a cantora lançou o EP VÊNUSNETUNO II, um trabalho que aprofundou as temáticas apresentadas no álbum anterior, trazendo uma sonoridade ainda mais madura e experimental. Com faixas que transitam entre o pop, rock e elementos eletrônicos, o EP reflete o constante amadurecimento e a busca por inovação da artista.

O disco consolida a identidade musical de Day Limns, mostrando sua capacidade de se reinventar e surpreender o público a cada novo projeto.

Além de sua carreira solo, Day Limns é reconhecida por suas colaborações de sucesso com diversos artistas. Ela já trabalhou com nomes como Vitão, Luccas Carlos, Froid, Di Ferrero (NX Zero), Lucas Silveira (Fresno). Como compositora, contribuiu para hits do pop nacional, incluindo Complicado (Vitão e Anitta) e Não Perco Meu Tempo (Anitta).

No álbum Doce 22 de Luísa Sonza, Day co-escreveu quatro faixas: 2000 s2, Anaconda, Penhasco e Caos/Flor.

A apresentação da cantora em São Paulo será uma oportunidade única para os fãs vivenciarem de perto a intensidade e a emoção que caracterizam as performances de DAY LIMNS. O formato mais intimista e a proximidade do público prometem uma noite inesquecível, celebrando a música e a conexão entre artista e audiência.

Os ingressos já estão disponíveis para compra no site oficial da Casa Natura Musical.