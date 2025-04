Clima de balada: DENNIS assume a festa do BBB 25 neste sábado

A menos de um mês da grande final da temporada, restam poucas festas para os sobreviventes do BBB 25 curtirem na casa. E as últimas noites de celebração dos brothers serão de muita diversão.

Neste sábado (5), a atração musical é O DJ e produtor DENNIS. Já veterano no programa, o artista volta ao BBB para um show que vai reunir grandes sucessos.

“Não posso deixar de tocar meu hit com a Luísa Sonza, ‘Motinha 2.0’, e as principais músicas da minha carreira, que com certeza não vão deixar ninguém parado", adianta DENNIS, que ainda destaca a expectativa para a apresentação.

“Todas as vezes que entro na casa é especial. Como fã do programa, fico muito feliz em levar alegria para os jogadores e sentir a energia deles. Essa reta final está pegando fogo, todos eles se movimentando para ganhar o prêmio”, comenta.



Depois que o artista deixar o palco de onde comandará o show, os participantes poderão subir à mesa do DJ e usá-la como camarote. No ambiente da festa, algumas brincadeiras vão tornar a noite dos brothers mais agradável.

Um totem de fotos em realidade aumentada, um painel de interatividade com videogame e um Pega Pelúcia gigante estarão no local. O cardápio terá itens como hambúrguer, batata frita e sorvete. Já os figurinos vão carregar pequenas pelúcias aplicadas nas peças.