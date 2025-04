Marina Sena supera as expectativas: 'Coisas Naturais' cresce mais de 300% - (crédito: Gabriela Schmidt)

A cantora Marina Sena lançou a poucos dias, o álbum Coisas Naturais, seu terceiro trabalho de estúdio, conquistando o TOP 2 no Charts da Deezer. O disco conta com grandes referências da música latina e brasileira, trazendo um mix de funk carioca, reggaeton e MPB dos anos 1960.

Composto por 13 faixas e três feats internacionais com Gaia, Nenny e Cantamarta, o lançamento, que ocorreu em 31 de março, fez também a artista crescer 303% em streams na plataforma e os fãs brasileiros já têm seu TOP 5 das músicas mais ouvidas de Coisas Naturais.

Conhecida por sua autenticidade e sensibilidade única, com o novo trabalho, Marina Sena reafirmou seu lugar como um dos grandes destaques da música atual. A primeira apresentação da turnê Coisas Naturais está marcada para 26 de abril, no Espaço Unimed, em São Paulo.

A Deezer ainda revelou que a música Numa Ilha, o primeiro single do álbum lançado ano passado, entrou no TOP 10 no chart Trending Brasil na 6ª posição.

Confira as 5 músicas mais ouvidas do álbum Coisas Naturais de Marina Sena na Deezer:

1. Coisas Naturais

2. Desmitificar

3. Anjo

4. Lua Cheia

5. Numa Ilha