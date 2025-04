Pedro Sampaio une forças com Anitta e MC GW em 'Bota Um Funk'

O DJ e produtor Pedro Sampaio está de volta com o seu inédito single colaborativo Bota Um Funk, em parceria com a popstar Anitta e MC GW, um dos principais nomes da cena funkeira no Brasil. A novidade, já disponível nas plataformas digitais pela Warner Music, ganhará ainda um videoclipe, a ser liberado em breve.

"Bota um Funk é uma música pra cima e irreverente, que faz uma brincadeira entre esse pedido tão comum das pessoas no Brasil. E convidar Anitta e GW pra colaborar comigo foi muito natural, porque já tenho uma parceria de anos com os dois, sempre deu muito certo trabalhar com eles”, conta Pedro Sampaio.

Tendo no currículo sucessos como No Chão Novinha, Dançarina e Joga pra Lua, pode-se dizer que a dupla Pedro Sampaio e Anitta é imbatível quando se trata de um bom funk: “Ela é a rainha do funk no Brasil e tê-la comigo mais uma vez está sendo especial”, diz o produtor

Para Anitta, o sentimento não é diferente: “Pedro é, além de meu amigo, um mega parceiro musical. A gente se entende e isso transparece nos nossos projetos. ‘Bota um Funk’ é mais um caso dessa sintonia, em que ele me mostrou uma batida e eu achei a minha cara. O resultado é esse batidão que os fãs amam e eu também!”, afirma a poderosa.

Com GW, Pedro tem no histórico todas as faixas do Projeto Sequência: Sequência Colocadão, Sequência Revolucionária e Sequência Stripease - esse último um sucesso absoluto nas paradas do verão 2025. Os dois já colaboram desde o primeiro álbum do DJ, Chama Meu Nome e, segundo Pedro, têm uma sinergia única na hora de produzir. Em Bota um Funk, essa sintonia só ganhou mais potência: “Fizemos a letra juntos de maneira muito orgânica, a gente se entende muito na hora de produzir”, revela.

GW conta que toda vez que é convidado por Pedro para alguma colaboração, vai com a maior felicidade e disposição: “Pedro é um amigão que tenho no funk, sou muito grato a ele. Participar deste feat foi uma alegria. O funk só cresce, tem números maravilhosos, e é muito bom fazer parte da chegada do ritmo ao topo. Fora que Pedro Sampaio e Anitta, quando junta, é certo de dar certo! (risos)”, revela MC GW.

Ao reunir três expoentes do gênero no Brasil, Bota Um Funk traz uma batida pulsante e agitada, com recursos sonoros ricos e um refrão grudento. A faixa já começa com Anitta convocando o DJ a “botar um funk nessa porra”, mote que dá o tom de toda a produção.

Os vocais de Pedro e GW brilham, também, ao honrar a musicalidade do funk e narram cenas de sensualidade e ousadia na pista de dança. O beat ainda surpreende com claras referências ao funk produzido nos anos 2000. A chamada que avisa “a partir de agora o baile vai começar!”, fazendo alusão à Furacão 2000, reforça essa influência.

A letra em português tem somente uma intro em espanhol, na voz de Anitta. “Ha venido a Brazil a bailar”, que traduz um sentimento comum a todo brasileiro: se vir ao Brasil, venha para dançar!

Pedro Sampaio anuncia turnê pela Europa em nova fase musical

Bota um Funk faz parte do disco ASTRO lançado em setembro de 2024. E chega em um momento importante da carreira do produtor carioca. Nos últimos meses, ele vinha se recuperando de uma lesão no joelho.

Ainda em abril, ele retorna aos palcos com uma turnê na Europa, com quatro shows já esgotados em Portugal. Também está prevista uma apresentação na França, durante o verão europeu. “Estou muito animado pra voltar! Me cuidei muito durante o tratamento para estar 100% nos palcos da Europa e do Brasil também, é claro”, afirma Pedro.

Ouça:

