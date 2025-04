Viper no Bangers Open Air: podcast recebe Felipe Machado e Guilherme Martin

No sexto episódio do podcast oficial do Bangers Open Air, o apresentador Bruno Sutter bateu um papo com integrantes do Viper: Felipe Machado (guitarra) e Guilherme Martin (bateria). Ambos falaram sobre o início da banda, a definição do estilo, descrevendo-a como heavy rock em sua concepção, evoluindo posteriormente para o que seria reconhecido como power metal, tornando-se os precursores do estilo no Brasil.



Um marco significativo na história da banda foi mencionado: o primeiro show com Andre Matos nos vocais, ocorrido em 8 de abril de 1985. Curiosamente, os músicos lembraram que antes da entrada de Andre, a banda chegou a se apresentar com Pit Passarell como vocalista em 1984.



O papo avançou para 1987, ano em que as músicas do álbum Soldiers of Sunrise já estavam compostas. Os músicos fizeram uma comparação interessante com o Helloween, notando que a banda alemã lançou seu primeiro álbum posteriormente. Houve uma época em que o Viper era frequentemente comparado ao Helloween, especialmente após a entrada de Michael Kiske na banda alemã.

No entanto, Felipe e Guilherme enfatizaram que o som do Viper se assemelhava mais ao Helloween da era Kai Hansen.



Confira: