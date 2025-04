Prepare-se: confira o provável setlist de Dua Lipa no Brasil

Um dos maiores expoentes da música pop global, a estrela britânica Dua Lipa anunciou nesta terça-feira (1) que sua tão aguardada etapa da América Latina de sua mais nova turnê Radical Optimsim Tour, com shows em estádios na Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México e dois grandes shows no Brasil, nas cidades de São Paulo (MorumBIS, 15 de novembro) e Rio de Janeiro (Nilton Santos, 22 de novembro).

A etapa de 2025 da Radical Optimism Tour de Dua foi lançada no mês passado em Melbourne, Austrália, com aclamação da crítica, estreando uma nova produção dos sonhos com um design de palco dinâmico e visuais vibrantes. A turnê recebeu excelentes críticas do Herald Sun, que elogiou o show como "uma mixtape alegre de sucessos absolutos, shows de luzes implacáveis e mudanças de figurinos deslumbrantes", à Rolling Stone Austrália, que deu ao show quatro estrelas e o declarou "um triunfo".

A turnê de Dua também contou com aparições surpresa de convidados especiais como Troye Sivan, Kevin Parker do Tame Impala e Vance Joy. A cada noite, ela tem presenteado os fãs com um cover exclusivo com um aceno ao país em que está se apresentando, incluindo músicas como Highway to Hell do AC/DC, Torn de Natalie Imbruglia e Can't Get You Out Of My Head de Kylie Minogue.

Esta nova série de shows de Dua Lipa apoia o seu terceiro álbum de estúdio Radical Optimism, que alcançou o primeiro lugar em 12 países, incluindo o Reino Unido, onde se tornou a maior estreia de álbum de uma artista feminina do Reino Unido em 2024 e obteve as maiores vendas na primeira semana de uma artista feminina do Reino Unido desde 2021.

Nos EUA, o álbum estreou em primeiro lugar na parada de vendas de álbuns mais vendidos da Billboard e em segundo lugar na parada da Billboard 200, marcando a maior semana de vendas de Dua até agora.

Além do lançamento do álbum, 2024 foi um ano marcante para Dua Lipa, com apresentações no icônico Pyramid Stage de Glastonbury no Reino Unido e no Austin City Limits em Austin, Texas (EUA), bem como seu primeiro show especial no horário nobre An Evening With Dua Lipa filmado ao vivo no Royal Albert Hall. E em novembro de 2024, ela deu início à etapa asiática de sua Radical Optimism Tour, com paradas em Cingapura, Jacarta, Tóquio, Seul e muito mais.

Confira o provável setlist de Dua Lipa nos shows que realizará no Brasil:

Ato I

Training Season

End of an Era

Break My Heart

One Kiss

Act II

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Big Jet Plane

Maria

Act III

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Act IV

Falling Forever

Happy for You

Love Again

Anything for Love

Be the One

BIS

New Rules

Dance the Night

Don't Start Now

Houdini

I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)