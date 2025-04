Metade de Mim revisita clássico de Adriana Calcanhotto em novo single

Metade, o clássico de Adriana Calcanhotto, ganhou uma nova versão completamente reimaginada pelo Metade de Mim nesta terça-feira (8). Presente no disco A Fábrica do Poema, que completou 20 anos em 2024, a faixa agora traz sentimentalismo e sensibilidade de sobra na voz, guitarras, baixo, bateria e teclados da banda paulista, formada por Renan Sales, Felipe Angelim, Matheus Caccere, Fernando Oska e Danilo Tanaka.

“É uma honra enorme regravar uma música que significa tanto pra gente”, declara o guitarrista e vocalista Renan. “Nós crescemos ouvindo Adriana Calcanhotto por toda a nossa adolescência, e foi interessante demais poder mergulhar um pouco em ‘Metade’.”

Ele continua: “A forma como ela canta, a letra, cada intenção na música tem uma sensibilidade absurda e nós tentamos respeitar o máximo isso. Estamos muito orgulhosos do resultado e esperamos que as pessoas gostem também.”

Metade está com essa versão reimaginada sendo trabalhada desde 2024 e chega acompanhada de um videoclipe gravado no Estúdio Costella, em São Paulo, mostrando os bastidores da faixa. Produzida por Gabriel Arbex e finalizada por Gabriel Zander, a canção brinca também justamente com o nome da banda, que está em atividade desde 2018 com uma identidade completamente brasileira e com sons que viajam entre o emo, hardcore melódico e pop.

Para 2025, o Metade de Mim se prepara para lançar seu primeiro álbum de estúdio, sucedendo os excelentes EP's Volte, A Chuva Acabou e Depois de Tudo Que eu Passei. O trabalho será lançado via Algohits, selo que foi casa de Metade, além dos singles Vacilo e Pressentimento.

Confira: