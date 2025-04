Edson e Hudson: novo single imprime nova temática em 'Fã'

Uma obra atemporal, que atravessa gerações e constantemente é atribuída a repertórios de artistas do primeiro escalão.

A inédita faixa Fã, de Edson e Hudson, que entra em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (11) é um exemplo de poesia que nasceu para ser eterna. Agora, a canção também passa a ter a chancela da dupla para o lançamento que promete entrar para a história. Isso porque esta é a primeira vez que os irmãos gravam um filme ao lado das esposas.

Thayra Machado (Hudson) e Deia Cypri (Edson) são as protagonistas do filme dirigido por Pedro Ferraro.

Mais do que a interpretação primorosa, que obviamente supera todas as expectativas, unindo a afinação e extensão vocal de Edson com a segunda voz precisa de Hudson, os artistas expandiram as tratativas, ampliando os horizontes quando se trata de amor.

Como já era previsto, Edson e Hudson imprimiram uma nova temática à Fã, conduzindo a letra a caminhos inexplorados e fazendo com que ela fosse sim uma grande declaração, não se restringindo a relação homem e mulher, mas a todos aqueles cuja admiração, carinho e respeito são de dotada importância.

O filme retrata cenas cotidianas dos dois casais, revelando um pouco sobre a intimidade de Deia, Edson, Thayra e Hudson. Com os relacionamentos mais que consolidados (Edson é casado há 12 anos enquanto Hudson acabou de renovar votos após 10 anos ao lado de Thayra), os filhos, frutos da união (Davi e Helena – filhos de Hudson e Thayra, e Bella, filha de Edson e Deia), também foram trazidos para o filme, dando cor a letra de Fátima Leão, Marcelo Melo e Netto.

A produção e direção musical de Fã é assinada por Hudson Cadorini. Exímio e experiente, Hudson vem assumindo os últimos trabalhos da dupla mostrando a sintonia e confiança que existe entre ambos. A parceria nos palcos, que supera os 45 anos, é descortinada no roteiro de Letícia Higa. O abraço entre eles expressa a frase emblemática “Não existe Edson sem Hudson, nem Hudson sem Edson”, repetidamente dita pelos irmãos.

Originalmente, Fã foi gravada pela dupla Christian & Cristiano, alcançando o topo das paradas musicais em 2010. Agora, ela passa a integrar a obra fonográfica de Edson e Hudson, disponível nas plataformas de streaming e viajando com dupla por todo o Brasil, tornando-se tema de muitas histórias de amor.