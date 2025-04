Pe Lanza celebra aniversário em São Paulo e revisita os anos 2000 em show

Pe Lanza comemora seu aniversário de maneira especial com um show recheado de surpresas e celebrando da melhor maneira possível: no palco.

Além do espetáculo, ele promete uma setlist única Na próxima sexta-feira (11), ele sobe na Jai Club, na Vila Mariana, para cantar hits da Restart e músicas da sua carreira solo, como Te Espero.

Entre as surpresas da noite estão o cantor Julies, destaque do reggae nacional, e Lucas Pierro da banda Big Up subirão ao palco com o músico. O cantor também convida a banda Alexia para abrir o show: "Falta pouco para o meu aniversário, e eu decidi que quero fazer uma festa pra geral! Banda completa, setlist especial com surpresas, passando por todas as minhas fases até aqui. Além de covers que sempre me pedem. Pra agitar ainda mais o melhor dos anos 2000. A festa vai ser boa e, além disso, também comemoraremos o aniversário do Léo Aoyaqui, parte da minha banda, que faz no mesmo dia que eu!".

Pe Lanza comemora a data especial junto de um especial dos anos 2000, em que ele fez parte e eternizou seu nome na cultura pop: à frente da Restart, o músico fez uma legião de fãs se apaixonarem por diversos hinos, como Levo Comigo e Pra Você Lembrar, além de ditar moda com o cabelo no estilo emo e roupas - do começo até os sapatos - totalmente coloridos. Isso refletiu na turnê comemorativa da banda, onde ele e Pe Lu, Koba e Thomas, levaram mais de 80 mil pessoas do Brasil inteiro para o show que consolidou todo esse sucesso.

Pe Lanza: recomeço

A despedida da banda trouxe uma nova fase para o músico: ao final de 2024, em novembro, ele recomeçou sua carreira solo e misturou pop funk e um reggae californiano no single Te Espero. Composta por ele, Pierro e Thominhas e produzida por Pedro Penna, a faixa também ganhou um lançamento especial no City Lights Music Hall, em São Paulo, inaugurando sua nova fase:

“Ela tem uma história com quem me acompanha há muito tempo. Foi composta em 2012 e, mesmo sem entrar para um álbum da Restart, os fãs sempre pediram por ela. Agora, com a colaboração do Pierro, a música foi modernizada e trazida para o meu momento atual", contou o artista“, revelou o músico no lançamento do single.

Além destes marcos, sua carreira já contou com destaques em um dos principais afters de Carnaval do Brasil: em Curitiba, ele foi o principal nome da Emo Folia e manteve vivo o espírito nostálgico nele e em diversos fãs que o acompanham desde o início. Antes ele tinha agitado o tradicional Bloco Emo, em São Paulo, com um show especial e foi headliner da noite que celebrou o gênero.

“Foi realmente muito emocionante pra mim. Música nova, meus parceiros de banda que eu não tocava junto há um ano, vocês fazendo a festa, os amigos prestigiando. Isso me prova que não importa qual seja o tamanho da montanha: se estivermos juntos, a gente chega lá e ainda faz uma festa linda pra comemorar!", celebrou o cantor sobre o momento novo na carreira.

Pe Lanza na Jai Club

Data: 11 de Abril (sexta-feira)

Horário: a partir das 23h

Local: Jai Club - Rua Vergueiro, 2676 - Vila Mariana, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 40 - 1° Lote (Meia Entrada ou Meia Social - Válido com 1kg de Alimento não-perecível) / 2° Lote (Meia Entrada ou Meia Social - Válido com 1kg de Alimento não-perecível)