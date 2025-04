Elis Justi aborda tema delicado e necessário no single 'Me Libertando' - (crédito: Divulgação)

A cantora sertaneja Elis Justi acaba de lançar seu novo single Me Libertando trazendo um tema forte e necessário: relacionamentos abusivos e o resgate da autoestima feminina. Com timbre marcante e abordagem empática, a artista apresenta uma faixa que mescla melodia envolvente e posicionamento claro, alinhado com o amadurecimento de sua carreira.

“Esse é um tema que me toca muito e sei que muitas mulheres já passaram por isso de alguma forma. O bonito dessa música é apontar o problema, mas também indicar a capacidade de fugir dessa situação. Realmente, se libertar”, diz Elis Justi.

A realidade brasileira tem demonstrado, ao longo dos anos, que um relacionamento abusivo é um problema social profundo, dispensando o uso do antigo ditado que diz que “em briga entre marido e mulher não se mete a colher”. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas. Só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.

Por aqui, se mata 26 vezes mais uma mulher do que no Reino Unido.

“Poder falar desse assunto pelo lado da empatia feminina me deixa muito orgulhosa, porque vamos além do número e enxergamos a mulher e seus dramas reais dentro de uma relação prejudicial”, pontua Elis.

No dia 14, a música começa a tocar nas rádios de todo o país. Já no dia 26, Elis se apresenta em Lençóis Paulista como uma das principais atrações da 45ª FACILPA, no mesmo dia em que Simone Mendes também sobe ao palco do evento.

Atualmente, Elis Justi está sendo produzida e gravada por Eduardo Pepato – considerado um dos maiores produtores da música sertaneja. Dos 10 álbuns mais ouvidos do Spotify Brasil, seis são de artistas produzidos por ele. No aclamado casting de Pepato há figuras consagradas como Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa e a saudosa Marília Mendonça.

“É um orgulho fazer parte desse seleto grupo e saber que meu trabalho está sendo cuidado pelas mãos de um profissional tão competente e criterioso. Nós, mulheres do sertanejo, temos um legado muito importante para manter a partir de tudo que foi feito por Marília Mendonça. É uma missão honrar isso”, conclui.

Cantora desde muito jovem, Elis Justi herdou a paixão pela música do pai, Oswaldo Justi.

Neste tempo de estrada, já tocou em bandas de igreja, country e de baile na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, onde nasceu. Pela necessidade da vida, precisou seguir outros caminhos profissionais, sendo locutora de rádio, se formando e atuando como jornalista, além de se tornar também professora de comunicação. Mesmo com outras atividades, a veia artística nunca escapou do seu horizonte.

"Em dezembro de 2024, com o lançamento de Beijo Inocente pela TOP MUSIC, empresa que gerencia sua trajetória, Elis deu um novo impulso à vida profissional. “Tudo que fiz na vida sempre esteve ligado à música, que é minha grande paixão. Depois que meu pai faleceu, decidi me dedicar integralmente à arte, como forma de honrar o legado dele e também realizar meu verdadeiro desejo e vocação”, conta, emocionada.

Elis Justi – nome artístico de Elisângela Maria Justi – traz uma versatilidade rara, entrelaçando o sertanejo contemporâneo e clássico do country e do pop, tanto nacional quanto internacional.

Suas últimas faixas, Beijo Inocente e Aproveita, alcançaram a condição de hits nas plataformas digitais, garantindo espaços em eventos como o Rodeio de Americana e o parque temático Hopi Hari, além do convite para dividir o palco com ícones como Edson e Hudson, Jorge e Mateus, Munhoz e Mariano e Gusttavo Lima.

